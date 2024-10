Clube de pai de Neymar vai à final de torneio e pode jogar Copa do Brasil

O Monte Azul, clube gerido por Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Júnior, se classificou para a final da Copa Paulista. O feito garante vaga para o Campeonato Brasileiro Série D ou para Copa do Brasil. A preferência de escola é do campeão.

O adversário do Monte Azul será o Votuporanguense. A final será disputada em duas partidas, em modelo ida e volta, nos dias 5 e 12 de outubro.

Como é a SAF do Monte Azul?

A SAF do clube é administrada em parceria com o ex-jogador Emerson Sheik e pelo empresário João Celso de Moraes, que também é ex-futebolista. O ex-Corinthians é vice-presidente da sociedade, enquanto Neymar é consultor. Os dois fazem parte da SAF desde novembro de 2023.

amazonianarede

Lance!