Clima pesado marca primeira reunião após estreia do BBB25 na TV Globo

PEGOU FOGO! O BBB25 estreou com baixa audiência na telinha da TV Globo, nesta última segunda-feira, 13 de janeiro, e após o primeiro programa ir ao ar, a direção da atração se reuniu para debater o que deu e não deu certo, chegando a receber cobranças da alta cúpula do canal.

De acordo com informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, para o programa ‘A Tarde é Sua’ da RedeTV!, o clima pesou na primeira reunião da diretoria do canal com a equipe do BBB25, hoje, sob direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Inicialmente, Lo-Bianco contou que a direção não gostou muito do que viu logo na estreia, destacando sua reprovação com a mesma prova realizada na última edição para abrir a competição nesta temporada. A audiência, mesmo tendo iniciado na beira dos 20 pontos, caiu ao longo do programa e virou um grande ‘fracasso’, sendo a pior estreia em anos.

“Ai Sonia, quando começou a Prova de Resistência, o que eu fiquei sabendo, foi que a direção soltou os cabelos“, contou o colunista no ‘A Tarde é Sua’. “Já não vai mais ter prova deste tipo“, completou, se referindo a primeira dinâmica de resistência do BBB25, a qual a direção da emissora reprovou.

Alta cúpula desejar reorganizar planejamento para o BBB25

Lo-Bianco ainda acrescentou que diretoria do reality show chegou a apontar que a baixa audiência de ‘Mania de Você’ foi a grande culpada pelo baixo desempenho do programa na estreia. Em seguida, o jornalista enfatizou que a direção deseja o quanto antes uma reorganização do planejamento de provas do programa, tendo citado até mesmo as dinâmicas feitas pela Record em ‘A Fazenda’.

Em resumo, o chefão da emissora teria dito em reunião que a dinâmica realizada foi ‘confusa’ e que não passava [para o público] ser uma prova de resistência: “De quem foi a ideia desta prova?“, ainda chegaram a questionar. “A direção não ficou satisfeita e vão falar com os patrocinadores para reorganizar tudo“, completou ele.

Ao fim das informações, o poderoso chefão ainda teria chegado a dizer para a equipe do programa que a primeira dinâmica de resistência teria de ter sido baseada na história do Big Brother Brasil e que todos ali, falharam na missão dada! “O bicho pegou“, encerrou Lo-Bianco, que destacou que até sexta-feira, 17 de janeiro, eles dariam um resultado a alta cúpula envolvendo melhorias para os próximos dias.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo