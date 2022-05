CINÉPOLIS DO MANAUS PLAZA SHOPPING TERÁ SESSÕES DE “D.P.A. 3” ADAPTADAS ÀS PESSOAS COM AUTISMO

A rede Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, anuncia que no dia 28 de abril, a unidade do Manaus Plaza Shopping exibirá “Detetives do Prédio Azul 3” em sessões adaptadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral.

Para tornar a experiência agradável, durante toda a sessão, o longa será exibido com o volume de som reduzido, 50% das luzes permanecerão acesas e será permitido entrar e sair da sala a qualquer momento. O longa será exibido em 33 complexos da Cinépolis e os ingressos já podem ser adquiridos nas respectivas bilheterias, ATMs ou por meio do site: www.cinepolis.com.br. Todos os complexos seguem as leis municipais e estaduais de sua região. Confira a programação mensal das exibições inclusivas no site da Cinépolis.

Detetives do Prédio Azul 3

Sinopse

Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião, sem saber que se trata de uma das faces do Medalhão de Uzur. Ao colocá-lo no pescoço, o porteiro do Prédio Azul passa a se tornar cada vez mais malvado. Com a bruxa Duvíbora e sua filha Dunhoca dispostas a roubá-lo, Pippo, Sol e Bento não têm outra saída a não ser encontrar a metade do bem do medalhão. Para tanto, eles contam com a ajuda da feiticeira Berenice, dos Inspetores de la Casa Naranja e ainda do mago Elergun.

Sobre a Cinépolis

A Cinépolis é a maior operadora de cinemas da América Latina, com um total de 863 cinemas, 6.661 salas 100% digitais, em dezenove países. Desde sua chegada ao Brasil em 2010, é a rede com maior crescimento no mercado. Atualmente, opera 58 cinemas em todo o Brasil com 428 salas, com marcas destaque como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior.

A Cinépolis é a maior operadora de salas VIP do mundo e, no Brasil, foi a pioneira na implantação da tecnologia 4DX – que permite o movimento das poltronas e gera mais de 20 efeitos especiais sincronizados com o filme. A constante inovação e o bom desempenho são reconhecidos com diversos prêmios, dentre eles: Melhor Exibidor por quatro anos consecutivos (2011, 2012, 2013 e 2014), concedido no Prêmio ED (Exibição & Distribuição), realizado pelo Sindicato das Empresas Exibidoras do Estado de São Paulo. Mais informações, acesse: http://www.cinepolis.com.br

Sobre o Manaus Plaza Shopping

Situado na Av Djalma Batista, o local foi por anos point de encontro como o Bar do Boi, em 1991, em 2002 transformado em Tvlâdia Mall, um ambiente de confraternização entre amigos e familiares.

O Tvlâdia Mall foi a realização de um sonho do empresário José Azevedo, que investiu no ramo visando suprir a necessidade de lazer e bem estar para a família amazonense. E por fazer parte da história de tantas pessoas, o empreendimento resolveu se renovar e se transformar em um shopping Center, nascendo assim o Manaus Plaza Shopping no dia 1º de maio de 2009.

Hoje o empreendimento conta com mais de 80 lojas nos setores de comércio, alimentação, lazer e serviços, um fluxo médio de 750 mil visitantes por mês, sendo uma média de 25 mil por dia, um centro de convenções com opção de montagem de salas modulares para atender de 50 a 3000 pessoas sentadas em eventos de diferentes vertentes e um estacionamento de nove andares.

O horário de funcionamento das lojas é das 09h às 21h de segunda a sábado e aos domingos funciona das 14h às 20h.

Ascom Manaus Plaza e TVlar

amazonianarede