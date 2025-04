Ciclo de Solidariedade: servidores do TCE-AM criam rede de apoio e transformam vidas

A solidariedade entre os servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) tem criado um movimento de apoio mútuo dentro da Corte de Contas, que tem transformado a maneira como os colaboradores se relacionam e se ajudam. A história de dona Joana Araújo, de 52 anos, zeladora terceirizada do TCE-AM, é um exemplo de como pequenos gestos podem gerar grandes mudanças na vida das pessoas.

“Olha aqui, eu ganhei as coisas pra ti, olha, filha…”. Ao ver os materiais odontológicos doados para sua filha, a jovem estudante de odontologia Déborah Christine Lima dos Santos, de 22 anos, dona Joana não pôde conter a emoção. A cena aconteceu em uma videochamada, onde mãe e filha, com lágrimas nos olhos, celebraram o gesto de solidariedade. “Mentira, mãe! Obrigada, obrigada, muito obrigada…”, disse a filha, sem conseguir esconder as lágrimas.

A doação foi possível graças à ‘Caixinha de Desejos’, uma das iniciativas que surgiram no TCE-AM, que conecta os servidores a necessidades específicas de outros colaboradores. Dona Joana nunca imaginou que um gesto simples – o de participar de um bazar solidário – resultaria em uma ajuda valiosa para a filha.

“São materiais caros, e isso vai ajudar muito. Eu não teria condições de comprar tudo, então fico muito grata a todos que participaram dessa ação”, afirma dona Joana, com a voz emocionada.

“Caixinha de Desejos” e o Brechó Solidário

O que começou como um bazar gratuito, realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp) para promover o desapego e a solidariedade, logo se transformou em uma ação permanente e mais abrangente. Jeane Benoliel, chefe do Degesp, conta como a ideia surgiu. “Percebemos a necessidade de criar algo mais perene, que incentivasse a solidariedade diária entre os servidores. O sucesso do bazar gratuito, com milhares de itens doados, nos mostrou que a solidariedade é um valor presente no coração de todos os nossos colaboradores”, relatou.

Com isso, o “Brechó Solidário” foi estabelecido de forma permanente, e a ‘Caixinha de Desejos’ passou a ser uma ferramenta para atender necessidades mais específicas. “Nosso objetivo é que as pessoas tragam doações continuamente, sem precisar acumular uma grande quantidade para poder entregar. Qualquer item é bem-vindo, como uma vestimenta, uma lata de leite, um quilo de arroz”, explica Jeane. E, para quem tem necessidades mais específicas, a Caixinha permite que os servidores façam pedidos diretos de itens que precisam.

Integração

Para Jeane, o sucesso da ação vai além dos números. “O que estamos vendo é um impacto direto no clima organizacional, um envolvimento genuíno entre servidores, estagiários e terceirizados, que se sentem parte de um ciclo virtuoso de solidariedade”, destaca. O envolvimento dos colaboradores – que participam tanto doando quanto recebendo – fortalece o senso de coletividade e cria um ambiente mais colaborativo e humano dentro do tribunal.

A ação solidária tem se tornado um modelo, e o Degesp já começou a receber solicitações de outros órgãos públicos interessados em adotar iniciativas semelhantes. “Estamos vendo que o TCE-AM pode servir como exemplo para outras instituições públicas. A ideia de reaproveitar itens e ajudar quem está em necessidade vai além de um gesto de bondade; é uma ação permanente de sustentabilidade e responsabilidade social”, afirma Jeane.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, também se mostrou entusiasmada com a iniciativa e sua repercussão no ambiente de trabalho. “Estamos muito felizes com a criação desse espaço de solidariedade, de iniciativa dos próprios servidores. A ideia de que todos, independentemente da função, possam participar desse movimento de apoio mútuo é algo que fortalece nossa instituição. Espero que essa cultura se espalhe e inspire outras entidades públicas”, disse.

“Acredito que, com o tempo, a ideia vai se consolidar ainda mais. Estamos criando uma rede de apoio, um ciclo virtuoso, que só tende a crescer. O Tribunal de Contas do Amazonas tem o compromisso de fomentar a solidariedade, e o exemplo do TCE-AM pode inspirar outras instituições a seguirem o mesmo caminho”, concluiu Jeane.

