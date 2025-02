Cesta básica do manauara fica entre R$ 263,40 e R$ 306,38 em 2025, diz pesquisa

Confira entre os dez supermercados pesquisados, qual a melhor opção para fazer as compras

Manaus – O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realizou a primeira pesquisa de preços dos alimentos que compõem a cesta básica em 2025. A pesquisa atual abrangeu dez estabelecimentos distribuídos por todas as zonas da cidade. Composta por 16 itens, totalizando 37 unidades, a cesta básica teve o menor valor registrado em R$ 263,40 e o maior valor em R$ 306,38.

A metodologia utilizada foi baseada nos itens da cesta básica de referência do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e no novo Decreto Federal nº 11.936, de 5 de março de 2024, que estabelece a composição da cesta básica de alimentos no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e da Política Nacional de Abastecimento Alimentar.

O levantamento tem como objetivo fornecer informações que auxiliem o consumidor a planejar suas compras de forma mais econômica.

“A divulgação da pesquisa permite que o consumidor tenha mais controle sobre seu orçamento, identificando onde comprar os produtos essenciais com melhor custo-benefício. Além disso, o levantamento contribui para a transparência do mercado e incentiva a concorrência saudável entre os estabelecimentos, garantindo que o cidadão tenha acesso a preços mais justos”, declarou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Confira a pesquisa completa aqui.

