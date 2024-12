Caminhão com produtos do Botafogo avaliados em R$ 2 milhões é roubado no RJ

Produtos iriam abastecer as lojas do clube

Rio de Janeiro – Um caminhão baú que transportava produtos oficiais do Botafogo que seriam levados para abastecer as lojas do clube foi roubado nesta sexta-feira (13), na avenida Brasil, na altura do bairro de Olaria, na zona norte do Rio de Janeiro. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões.

De acordo com informações da Polícia Civil, o roubo ocorreu por volta das 9h quando quatro criminosos cercaram o veículo e abordaram o motorista. Segundo o condutor do caminhão, os criminosos usavam um bloqueador de sinal da carga e, o dispositivo impede que a polícia possa rastrear os produtos roubados.

Informações preliminares apontaram que o veículo estaria no Complexo da Maré, mas novas informações apontaram que ele estaria no Complexo do Alemão. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) tentam localizar o veículo.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am