Camila Ferreira, ex de Thiago Nigro, conta qual foi a parte mais difícil em recomeçar

Abriu o jogo! Camila Ferreira, ex do coach Thiago Nigro, decidiu bater um papo com os seus mais de 400 mil seguidores e abriu a famosa caixinha de perguntas.

Nos stories, entre muitas perguntas enviadas, uma em especial chamou atenção de Camila e falava sobre recomeço. Uma internauta quis saber qual foi a parte mais difícil em recomeçar.

Sem rodeios, ela respondeu:

Aceitar a nova realidade. Uma vez aceita, o resto é resto.

Vale lembrar que Camila ficou casada com Nigro durante dez anos. O relacionamento chegou ao fim em janeiro de 2023 e, três meses depois, o coach ficou noivo de Maíra Cardi.

amazonianarede

