Câmara suspende sessão após explosão na Esplanada e faz minuto de silêncio

Um corpo foi encontrado em frente ao prédio do STF após explosões na Esplanada

Brasília- A Câmara dos Deputados suspendeu, na noite desta quarta-feira (13), a sessão no Plenário após as explosões nas imediações do Congresso e do STF (Supremo Tribunal Federal). Os deputados ainda estão no plenário por medida de segurança. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL – RJ), presidente da sessão, pediu um minuto de silêncio pela morte confirmada no incidente.

A Esplanada está isolada. A Câmara informou que a polícia legislativa está acompanhando o caso.

Pelo menos duas explosões foram registradas na noite desta quarta próximo a Praça dos Três Poderes. Um corpo foi encontrado em frente ao prédio do STF. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, equipes foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

A outra outra explosão aconteceu próximo ao estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Os dois incidentes foram registrados por volta de 19h30.

amazonianarede

R7 Portal d24am