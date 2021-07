Calendário da Olimpíada 2021: Basquete 3×3 é destaque no dia 28 – confira horários e programação

Novidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o basquete 3×3 vai conhecer os seus primeiros medalhistas. As semifinais e finais do masculino e do feminino acontecem no nono dia de competições, que terão como destaque também o hipismo, natação e judô. Antes disso, na noite de terça-feira, teremos disputas por medalha na natação com o Brasil na piscina.

AGENDA DO DIA – 28 de julho

BADMINTON

Das 06h00 às 09h30 – Individual masculino (preliminares)

Das 21h00 (dia 28) às 03h30 (dia 29) – Duplas mistas (semifinais), duplas masculinas (quartas de final) e individual feminino (oitavas de final).

Local: Musashino Forest Plaza.

BASQUETE FEMININO

22h – Canadá x Coreia do Sul

Local: Saitama Super Arena.

BASQUETE MASCULINO

01h40 – Estados Unidos x Irã

05h20 – Itália x Austrália

09h00 – República Checa x França

Local: Saitama Super Arena.

BASQUETE 3X3 FEMININO

05h00 – Semifinal 1.

06h10 – Semifinal 2.

08h45 – Disputa pelo bronze.

09h55 – Final.

Local: Aomi Urban Sports Park.

BASQUETE 3X3 MASCULINO

05h30 – Semifinal 1.

06h40 – Semifinal 2.

09h15 – Disputa pelo bronze.

10h25 – Final.

Local: Aomi Urban Sports Park.

BEISEBOL

00h00 – República Dominicana x Japão

Local: Yokohama Baseball Stadium.

BOXE

Das 05h00 às 08h45 – pena feminino (quartas de final); médio feminino, pena pasculino e meio-pesado masculino (preliminares).

Das 23h00 (dia 28) às 02h10 (dia 29) – médio masculino, superpesado masculino e mosca feminino (preliminares).

Local: Kokugikan Arena.

CANOAGEM SLALOM

Da 01h00 às 04h45 – C1 feminino e K1 masculino (baterias classificatórias).

Local: Centro de Canoagem Slalom Kasai.

CICLISMO BMX RACING

Das 22h00 (dia 28) à 00h00 (dia 29) – Masculino e feminino (quartas de final).

Local: Ariake Urban Sports Park.

ESGRIMA

Das 06h30 às 08h40 – Sabre por equipes masculino (disputa pelo bronze e final)

Das 21h00 (dia 28) às 04h25 (dia 29) – Florete por equipes masculino (preliminares, quartas de final e semifinais).

Local: Makuhari Messe Hall B.

FUTEBOL MASCULINO

Grupo A

08h30 – França x Japão

Local: International Stadium Yokohama.

08h30 – África do Sul x México

Local: Sapporo Dome.

Grupo B

05h30 – Romênia x Nova Zelândia

Local: Sapporo Dome.

05h30 – Coreia do Sul x Honduras

Local: International Stadium Yokohama.

Grupo C

08h00 – Austrália x Egito

Local: Miyagi Stadium

08h00 – Espanha x Argentina

Local: Saitama Stadium.

Grupo D

05h00 – Alemanha x Costa do Marfim

Local: Miyagi Stadium.

05h00 – ARÁBIA SAUDITA x BRASIL

Local: Saitama Stadium.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

07h15 às 10h10 – Individual geral masculino (Final).

Local: Centro de Ginástica Ariake.

GOLFE

Das 19h30 (dia 28) às 04h00 (dia 29) – Individual masculino por tacada (Rodada 1).

Local: Kasumigaseki Country Club.

HANDEBOL FEMININO

21h00 – Países Baixos x Angola

23h00 – ESPANHA X BRASIL

Local: Yoyogi National Stadium.

HANDEBOL MASCULINO

02h15 – Japão x Egito

04h15 – Noruega x Argentina

07h30 – BRASIL x ESPANHA

09h30 – França x Alemanha

Local: Yoyogi National Stadium.

HIPISMO

Das 05h30 às 09h25 – Adestramento individual livre (final)

Local: Parque Equestre.

HÓQUEI SOBRE GRAMA FEMININO

00h15 – Alemanha x Irlanda

06h30 – Japão x Austrália

07h00 – Argentina x China

Local: Oi Hockey.

HÓQUEI SOBRE GRAMA MASCULINO

08h45 – Japão x Espanha

09h15 – Austrália x Nova Zelândia

21h30 – Índia x Argentina

22h00 – Bélgica x Canadá

23h45 – África do Sul x Alemanha

Local: Oi Hockey.

JUDÔ

Das 05h00 às 07h30 – -70kg feminino e -90kg masculino (repescagem, semifinais, disputado do bronze e final).

Das 23h00 (dia 28) às 02h30 (dia 29) – -78kg feminino e -100kg masculino (eliminatórias e quartas de final).

Local: Nippon Budokan.

LEVANTAMENTO DE PESO

Da 01h50 às 04h00 – 73 kg masculino (Grupo B).

Das 07h50 às 10h00 – 73 kg masculino (Grupo A).

Local: Tokyo International Forum.

NATAÇÃO

Das 22h30 (dia 28) à 01h10 (dia 29) – 800m livre masculino, 200 peito masculino, 200 m borboleta feminino, 100m livre masculino e revezamento 4x200m livre feminino (Finais); 100m livre feminino, 200m costas masculino, 200m peito feminino e 200m medley individual masculino (semifinais).

POLO AQUÁTICO FEMININO

02h00 – Hungria x Estados Unidos

03h30 – Canadá x África do Sul

06h20 – China x Japão

07h50 – Países Baixos x Espanha

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

POLO AQUÁTICO MASCULINO

22h00 – Hungria x África do Sul

23h30 – Espanha x Cazaquistão

Local: Centro de Polo Aquático de Tatsumi.

REMO

Das 20h30 às 23h50 – Skiff individual masculino e skiff individual feminino (Final F); skiff individual masculino e skiff individual feminino (Final E); dois masculino, dois sem feminino, skiff peso leve masculino e skiff peso leve feminino (Final A); dois sem masculino e dois sem feminino (Final B); skiff peso leve masculino e skiff peso leve feminino (Final B); skiff individual feminino e skiff individual masculino (Final D).

Local: Sea Forest Waterway.

RUGBY FEMININO

Das 21h00 (dia 28) à 00h00 (dia 29) – Primeira fase (seis partidas)

Local: Tokyo Stadium.

RUGBY MASCULINO

Das 04h30 às 07h00 – Disputa pelo bronze e final.

Local: Tokyo Stadium.

SALTOS ORNAMENTAIS

Das 03h00 às 04h00 – Sincronizado masculino no trampolim 3m (Final).

Local: Centro Aquático de Tóquio.

TÊNIS

01h00 – Individual masculino (terceira rodada), individual feminino (quartas de final), duplas masculinas (semifinais), duplas femininas (quartas de final) e duplas mistas (primeira rodada).

03h00 – Individual masculino (terceira rodada), individual feminino (quartas de final), duplas masculinas (semifinais), duplas femininas (quartas de final) e duplas mistas (primeira rodada).

05h00 – Individual masculino (terceira rodada), individual feminino (quartas de final), duplas masculinas (semifinais), duplas femininas (quartas de final) e duplas mistas (primeira rodada).

23h00 – Individual masculino e duplas mistas (quartas de final), individual feminino e duplas femininas (semifinais).

Local: Ariake Tennis Park.

TÊNIS DE MESA

Das 03h00 às 06h00 – Individual masculino e individual feminino (quartas de final)

Das 08h00 às 10h00 – Individual masculino (quartas de final)

Das 23h00 (dia 28) à 01h00 (dia 29) – Individual feminino (semifinais)

Local: Ginásio Metropolitano de Tóquio.

TIRO ESPORTIVO

Das 21h00 (dia 28) à 00h45 (dia 29) – Pistola 25m feminino (precisão).

Das 21h00 (dia 28) às 04h55 (dia 29) – Fossa olímpica masculina e feminina (classificatória e finais).

Local: Campo de Tiro Asaka.

TIRO COM ARCO

Das 04h00 às 06h40 – Individual masculino e individual feminino (eliminatórias).

Das 21h30 (dia 28) à 01h25 (dia 29) – Individual masculino e individual feminino (eliminatórias)

Local: Yumenoshima Park Archery Fiel.

VELA

Da 00h00 às 06h00 – RS X masculino, RS X feminino, Finn masculino, 470 masculino, 470 feminino, 49er masculino, 49er FX Women e Nacra 17 misto (preliminares).

Local: Porto de Iates de Enoshima.

VÔLEI DE PRAIA

Das 03h00 às 05h50 – Masculino ou feminino (preliminares)

Das 08h00 às 10h50 – Masculino ou feminino (preliminares)

Das 21h00 às 23h50 – Masculino ou feminino (preliminares)

Local: Shiokaze Park.

VÔLEI FEMININO

21h00 – Itália x Argentina

23h05 – Coreia do Sul x República Dominicana

Local: Ariake Arena.

VÔLEI MASCULINO

02h20 – Argentina x França

04h25 – Polônia x Venezuela

07h40 – Japão x Itália

09h45 – BRASIL x ROC

Local: Ariake Arena.

