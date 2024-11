Braga comemora anúncio de Lula sobre licenciamento ambiental da BR-319

A expectativa de Braga é que no início do primeiro semestre de 2025 todo o licenciamento ambiental da BR-319 estará liberado

Brasília- Durante audiência no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (12), com a bancada federal do Amazonas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que a BR-319, uma demanda da população amazonense há pelo menos 30 anos, deixará de ser um sonho para virar realidade.

“A grande notícia da reunião foi que o presidente Lula nos informou que o licenciamento ambiental da BR-319 vai acontecer. Com o licenciamento, nós vamos poder licitar o asfaltamento dos 400 quilômetros da Terra do Meio, o que significa para o Amazonas ter a BR-319 asfaltada de Manaus até Porto Velho. E isso integrará Manaus com o resto do Brasil, trazendo desenvolvimento, emprego, renda e redução no custo de vida na cidade de Manaus. O grande sonho que se realiza”, comemorou o senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Embora o presidente Lula não tenha falado em prazos, a expectativa de Braga é que no início do primeiro semestre de 2025 todo o licenciamento ambiental da BR-319 estará liberado. Ele estima que as obras possam ter início no verão do ano que vem e siga nos anos seguintes. Segundo o senador, o prazo de engenharia indica que que a cada ano será possível asfaltar de 60 a 70 quilômetros.

“Essa é a maior de todas as boas notícias que tivemos hoje na conversa com o presidente. A BR-319 transformará a integração, a economia e não apenas em Manaus, mas de todos os municípios da Calha do Madeira e da Calha do Purus, que se beneficiarão da logística que a Br-319 trará”, acrescentou o senador.

De acordo com Braga, caberá agora à prefeitura de Manaus dar início aos projetos executivos para que os custos de cada trecho sejam definidos e apresentados à secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, designada por Lula para coordenar o projeto da BR-319 junto ao Ministério das Cidades, hoje sob o comando do ministro Jader Filho.

“Já temos 52 quilômetros licenciados, 20 dos quais já contratados e os próximos 30 estão em processo de licitação. Portanto, já estamos caminhando na BR-319. Antes do início do governo Lula e do ministro Renan Filho assumir a pasta dos Transportes, o deslocamento de Manaus a Humaitá pela BR-319 durava dias, hoje já dura 10 horas. Com o licenciamento dos 400 quilômetros do Terra do Meio, finalmente, Manaus e Boa Vista estarão interligadas com o resto do Brasil”, salientou.

Manaus e Faixa Equatorial

Na audiência com a bancada amazonense, o presidente Lula também assumiu o compromisso de priorizar projetos de mobilidade urbana para Manaus, que tem atualmente um dos piores trânsitos do país, com a construção e ampliação de avenidas, viadutos, túneis e infraestrutura na capital do estado.

“Outra notícia boa é em relação a Comunidade do Coliseu, onde mais de 3 mil famílias vão finalmente ter a realização do sonho da titulação definitiva de seus terrenos”, destacou Braga.

Por fim, o presidente Lula adiantou ainda que o licenciamento ambiental da Faixa Equatorial, que fica na costa do Amapá, deverá ser liberado para a prospecção de petróleo. “Nós do Amazonas também deveremos ser beneficiados, pois temos grandes possibilidade de sermos fornecedores de equipamentos e tecnologia através da Zona Franca de Manaus. Isso significa novas oportunidades de emprego, de renda e tudo que dissemos durante a campanha eleitoral deste ano”, concluiu Braga.

