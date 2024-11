Black Friday: Procon-AM realiza blitz orientativa em shopping de Manaus

Na ação, foram distribuídos panfletos com dicas para não cair nas propagandas enganosas durante esta época

Manaus- Com o objetivo de levar informação aos consumidores sobre os seus direitos e alertar sobre promoções enganosas durante todo o período da Black Friday, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realizou, nesta terça-feira (19), uma ação fiscalizatória em um centro de compras localizado na zona leste da cidade. Na ação, foram distribuídos panfletos com dicas para não cair nas propagandas enganosas durante esta época.

O Diretor-Presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, destacou a importância de redobrar a atenção nessa época do ano. “Durante a Black Friday, é essencial que os consumidores façam compras de forma consciente e verifiquem se as promoções realmente representam descontos vantajosos”, afirmou.

Fraxe também ressaltou a necessidade de denunciar práticas abusivas com provas, como fotos, vídeos ou impressões, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

A Black Friday é uma campanha promocional originada nos Estados Unidos, que acontece em novembro, e no Brasil ganhou grande adesão. Por esse motivo, é fundamental que os consumidores fiquem atentos para não serem vítimas de “propagandas enganosas”. O Chefe de Fiscalização, Pedro Malta, destaca que essas operações de fiscalização são essenciais para combater possíveis abusos relacionados à publicidade, garantindo mais transparência.

“Nosso objetivo é garantir que, ao entrarem nas lojas, os consumidores encontrem os produtos com publicidade e preços corretos. Além disso, é importante lembrar que o maior fiscal é o próprio consumidor, que deve estar sempre atento e vigilante”, disse.

Formulário de denúncias

O Procon lançou, na segunda-feira (18), um novo formulário de denúncias para facilitar a comunicação entre a população e o órgão de defesa do consumidor. O link de acesso está disponível no site oficial do Procon-AM, por meio do link. No site, o consumidor pode relatar irregularidades e práticas abusivas de forma rápida e detalhada com fotos e capturas de tela.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am