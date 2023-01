BBB 23: Coleta seletiva de lixo vale estalecas

Na tarde desta quarta-feira (18), todos os brothers e sisters foram convocados para entender como deve funcionar a coleta de lixo da casa. O BBB 23 está empenhado em adotar medidas menos agressivas ao meio ambiente e decidiu tornar isso uma regra aos participantes da edição. Dessa vez, todo e qualquer resíduo de lixo deve ser descartado de forma consciente, atribuindo mais responsabilidades aos jogadores, que serão recompensados com estalecas, de acordo com a qualidade da coleta seletiva da semana.

Um card educativo foi usado para explicar as novas regras de coleta de lixo para os moradores da casa, destacando a importância da prática para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. Logo de cara, alguns brothers tiveram uma reação positiva à ação, o que melhorou com a informação da recompensa através de estalecas, de acordo com a quantidade de lixo coletado semanalmente, com valores que variam entre 0, 30, 60 e 100 estalecas.

É importante levar em consideração, que a informação sobre o maior poder de compra das estalecas ainda não foi passada aos competidores, tampouco que terão a possibilidade de adquirir o poder coringa em um leilão que também ocorrerá em dia específico na semana.

Essa é mais uma tática que tem tudo para tornar o jogo mais interessante de acompanhar, atribuindo mais responsabilidade aos participantes, além de incentivar boas práticas ao público. Estamos só na primeira semana e ainda temos muito jogo pela frente. Aqui no Diário 24 Horas você não perde os lances mais importantes do BBB 23, não deixe de acompanhar.

