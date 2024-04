BBB 24: Isabelle dá bola fora após insinuar em não querer Davi como amigo após o programa

Isabelle deu outro deslize ao falar da sua amizade com Davi e intrigou a web

No BBB 24, Isabelle estará sempre no pódio para o baiano. Mesmo jogando com o grupo Fadas, o brother não abre mão da amazonense em caso de haver um desfecho no grupo.

A amizade dos dois se transformou em uma situação viral fora casa. Com supostas atitudes maldosas ou até mesmo o ciúme admitido por Davi em uma das festas, houve quem torceu para os dois acontecerem.

Manni Rego, esposa do baiano, já contou que não enxerga desrespeito na relação construída com a cunhã no confinamento.

Ela ainda revela que o brother teve a escolha de entrar solteiro no programa, mas negou, afirmando que não iria se comprometer com ninguém em respeito ao seu casamento.

Isabelle decide colocar Davi para escanteio quando acabar o programa

Faltando poucos dias para terminar o reality do BBB 24, os brothers têm conseguido tirar tempo para pensar sobre amizades pós-programa e o que fazer com toda a fama.

Isabelle pretende seguir com sua vida defendendo as cores do Boi Garantido no festival de Parintins, mas não com tantas amizades que fez durante o reality.

Sem citar o nome de Davi, a sister entregou que Giovanna, Michel e Raquele são os brothers que terão espaço em seu coração.

A informação repercutiu no X (antigo twitter). “Falavam dela pelas costas, nunca foi prioridade deles no jogo. Os três eram fechados entre eles. Cunhã dando bola fora mais uma vez”, declarou uma.

Eliminada no paredão Modo Turbo, Giovanna Pitel se assustou com algumas cenas que pôde rever nas últimas horas do BBB 24.

Questionada sobre sua relação com Lucas Buda, a assistente social defendeu sua posição em que diz que não deu abertura para acontecer um romance.

Pitel soube da separação de Buda e Camila Moura, mas pediu que o ex-casal conversasse para achar uma maneira de decidir o que for melhor para os dois.

Na casa, o professor de capoeira tem sofrido bastante mesmo conseguindo algumas vitórias em dinâmicas. Na liderança vencida na última terça-feira (02), o brother lamentou que as fotos de Camila não estavam no quarto do Líder.

