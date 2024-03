‘BBB 24’: Davi e MC Bin Laden devem ser expulsos de acordo com contrato e Globo avalia decisão, diz colunista

A briga entre Davi e MC Bin Laden foi o ápice da noite de Sincerão desta segunda (25) no ‘BBB 24 ‘. O funkeiro discutia com Matteus quando Davi se meteu. Então, os dois começaram uma discussão acalorada em que ambos ameaçaram e instigaram o outro a agredir. Davi chegou a encostar em MC Bin Laden ao se aproximar e o funkeiro deu uma cotovelada em Lucas ‘Buda’ no meio da confusão. Até os dummies precisaram intervir na tentativa de apartar a briga, que só acabou porque Boninho gritou com os dois e mandou pará-los.

Nas redes sociais, internautas estão pedindo a expulsão dos dois participantes. O colunista Gabriel Perline, do IG Gente, trouxe à tona algumas cláusulas do contrato da Globo que afirmam que a expulsão é realmente a solução para o caso. Entenda!

Contrato da Globo prevê expulsão de Davi e MC Bin Laden

Gabriel Perline relembrou que a briga entre Davi e MC Bin Laden deixou os dois sofrendo risco de agressão, além de colocar os ouros participantes e até os dummies em perigo, uma vez que todos tentavam apartar a briga. Dito isso, o jornalista relembrou a Cláusula 11 – ANTICORRUPÇÃO, parágrafo 2, que se inicia na página 9 do contrato da Globo.

“O respeito ao próximo é uma premissa inafastável para a realização dos programas e de todas as atividades da Globo. Neste sentido, a Globo registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual ou outras formas de abuso, bem como ameaças de agressões ou agressões, físicas ou verbais, entre Participantes ou com terceiros, não serão toleradas em hipótese alguma”.

Já no Anexo 1 da Cláusula 2 – DAS HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO, parágrafo 1, que se inicia na página 12, fica bem claro que a Globo prevê a desclassificação do participante que descumprir as regras.

“Sem prejuízo das demais hipóteses de desclassificação e/ou eliminação expressamente previstas neste Regulamento, no Contrato ou nas Regras Básicas do Programa, a Globo poderá, a qualquer tempo e em qualquer fase da Competição, desclassificar, inclusive antes do início do Programa, sem qualquer explicação formal, qualquer um dos Participantes que descumprir qualquer regra e/ou obrigação estabelecida pela Globo para o desenvolvimento da Competição e/ou realização do Programa, bem como nas situações exemplificadas a seguir, caso seja constatado pela Globo, segundo o seu exclusivo critério:

(i) que a participação e/ou desempenho do Participante é incompatível com o Programa;

(iv) que o Participante descumpriu quaisquer regras deste Regulamento, do Contrato e/ou Regras Básicas do Programa, inclusive no que concerne às condições de exclusividade e confidencialidade”, afirma o contrato.

Davi e MC Bin Laden são reincidentes

O jornalista afirma ainda que o contrato da Globo também prevê que se um participante receber mais do que uma advertência após cometer uma pena grave, deve ser expulso.

“A Globo poderá, a qualquer momento, diante do descumprimento de qualquer regra estabelecida neste Regulamento, no Contrato ou nas Regras Básicas do Programa, de acordo com a gravidade da infração e segundo a avaliação exclusiva da Globo, preservada a possibilidade de aplicação imediata da penalidade prevista no item 2.1 acima, optar pela aplicação de advertências aos Participantes (Advertências). A aplicação de 2 (duas) ou mais Advertências poderá, de acordo com a gravidade da infração e segundo a avaliação exclusiva da Globo, ensejar a imediata eliminação e/ou desclassificação do Participante do Programa”, diz o documento.

Não é a primeira vez que Davi e MC Bin Laden já se envolveram em uma briga do tipo. No início do programa, os dois tiveram uma discussão acalorada com direito a xingamentos, ameaças e um colado no outro para provar superioridade. O momento rendeu o meme ‘Calma, Calabreso’ e viralizou na época. Assim, não é a primeira briga grave que eles cometem.

Portanto, levando em conta as regras da própria TV Globo, a expulsão de Davi e MC Bin Laden deve acontecer.

amazonianarede

Purepeople.br Maria Luisa Pimenta