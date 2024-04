BBB 24: Após ‘rejeitar’ Davi na festa, Paulo Ricardo dispara: “Estrela…”

O rockeiro parabenizou o vencedor do BBB 24 e explicou o motivo de não ter-lhe dado um abraço

BBB 24 chega ao fim

Na noite da última terça-feira (16), encerrou-se mais uma edição do Big Brother Brasil 24. Como de costume, Tadeu Schmidt anunciou quem levou para casa o prêmio milionário do reality.

Davi se consagrou após 100 dias de atração e saiu como campeão com mais de 60% dos votos, deixando para trás Matteus em segundo lugar e Isabelle em terceiro.

O baiano comentou demais sua conquista e de acordo com ele, parte do prêmio será investida em estudos de uma possível faculdade de medicina.

O motorista de aplicativo chegou na final sendo o primeiro finalista, após grandes embates no BBB 24.

Paulo Ricardo pede desculpas a Davi

Uma situação que repercutiu muito fora do programa, foi a suposta recusa do cantor em dar um abraço no vencedor do programa.

Rockeiro e intérprete da trilha sonora do reality, Paulo Ricardo deixou suas saudações a Davi em suas redes sociais após saber que o jovem tinha sido campeão.

“Mais uma edição chegou ao fim, suscitando paixões e discussões, com sangue, suor e lágrimas, e eu gostaria de parabenizar a todos os participantes deste intenso BBB 24, e em especial o grande vencedor desta edição, Davi Brito. Que sua estrela continue a brilhar e a conquistar vitórias como a de hoje!”, iniciou ele.

“Pra você Davi, que tantas vezes me emocionou cantando o tema do programa, deixo aquele abraço, que sem querer acabei não dando, mas que certamente não faltarão oportunidades para fazê-lo, e um brinde! Saúde e sucesso! HEY BROTHERS! HEY SISTERS! LOVE YOU ALL”.

Relembre o ocorrido

Em uma das festas, o rockeiro atendeu a todos com um abraço na casa, menos o baiano que ficou no vácuo ao esperar o mesmo do cantor.

O fato repercutiu na web e na ocasião, Paulo não tinha se manifestado na web sobre o assunto, recebendo uma quantidade enorme de haters.

Fora da casa, muitos internautas acharam que foi falta de educação do veterano em não agir com profissionalismo, apontando um certo desdenho do artista.

A esposa do vencedor do reality, Mani Reggo, chegou a se pronunciar na época com uma indireta para o famoso nas redes sociais

