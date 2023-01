BBB 23: relacionamentos abusivos não são exclusividade de ‘mulheres frágeis’, alerta especialista

No último domingo, o apresentador do Big Brother Brasil precisou dar um alerta a um dos participantes sobre seu comportamento no reality show. Tadeu Schmidt se dirigiu a Gabriel Tavares e pediu mais cautela ao modelo em seu relacionamento dentro do programa com a atriz Bruna Griphao.

“Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados”, disse Schmidt, acrescentando que membros da casa consideravam o casal “tóxico”.

“Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira”, avisou.

O alerta veio depois de várias declarações agressivas do modelo de 24 anos, que despertaram acusações de abuso psicológico nas redes sociais.

Em um dos episódios, após Bruna dizer que era o “homem da relação”, ele respondeu de forma hostil: “Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca”. Em outro momento, Gabriel afirma que a atriz “parece uma sarna” por estar sempre ao seu lado.

Em diversas circunstâncias, porém, a artista rebate as agressões e questiona o modelo por suas atitudes. Por isso e por sua personalidade forte, muitos telespectadores do programa se surpreenderam com o fato de Bruna estar envolvida em um relacionamento abusivo.

Mas segundo Daniela Pedroso, especialista em violência contra a mulher que trabalha na área há 25 anos, diferente do que muitos acreditam, não só mulheres frágeis e condescendentes podem ser vítimas de homens tóxicos.

“É um mito que só mulheres frágeis ou que não são empoderadas podem sofrer um relacionamento abusivo. Na verdade, ele pode estar presente na vida de todas nós”, diz a psicóloga que atende vítimas de violência.