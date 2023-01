BBB 23: Deu ruim? Após ver pegação de Fred e Gabriel Santana, marido de Nicácio manda recado

Após muita pegação na primeira festa do ‘BBB 23‘, o marido de Fred Nicácio, o também médico, Fabio Gelonese, usou suas redes sociais para manda um recado para Gabriel Santana, que beijou seu amado.

Tudo começou quando o ator, demostrou interesse em conhecer Fabio. “Seu marido se chama Fabio, né? Quero conhecê-lo As”, perguntou Gabriel. Com um clima romântico no ar, Fred respondeu: “Você vai adorar o Fabio. Ele já gosta de você, com certeza”, disparou e logo na sequência os dois trocaram uma série de beijos. Fora da casa, Fabio se divertiu e mandou um recado para o ator ao ver a cena: “Oi, Gabriel Santana! Tudo bom?”, escreveu compartilhando o vídeo dos dois dentro da casa e com um emoji. Logo depois, ele publicou um vídeo ao lado do marido, com uma mensagem, enigmática: “Eu já sabia”.

Metropolitanafm – Por Danielle Moraes

https://www.google.com/amp/s/metropolitanafm.com.br/televisao/realities/bbb/bbb-23-deu-ruim-apos-ver-pegacao-de-fred-e-gabriel-santana-marido-de-nicacio-manda-recado/amp