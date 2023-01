BBB 23: Conselho de enfermagem emite nota após fala de Fred Nicácio, “Não está subordinada”

Fred, que é médico, se referiu a uma profissional da enfermagem como “minha enfermeira”, causando revolta na web.

Nesta última quarta-feira (18), o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (Coren-SP) emitiu uma nota para rebater uma declaração polêmica de Fred Nicácio no “Big Brother Brasil 23”. Fred, que é médico, se referiu a uma profissional da enfermagem como “minha enfermeira”, causando revolta na web.

Entenda o caso

Nesta semana Fred Nicácio relembrou uma ocasião em que viveu um caso de racismo por parte de uma enfermeira branca. “Eu fui fisioterapeuta, vi um médico entubando e falei assim: ‘Eu queria fazer isso aí’. Uma enfermeira branca olhou para mim e falou: ‘Sai para lá, menino, isso aí é só pra médico’”, iniciou contando Nicácio.

“Tá bom. Sete anos depois, amor, eu voltei lá, e ela foi minha enfermeira. ‘É, tô aqui, doutor Fred Nicácio, e aí? Agora eu vou entubar, e você vai me ajudar’. Porque é assim que a gente trata racista”, disse Fred na ocasião.

No mesmo dia, Cezar Black, participante pipoca confinado no BBB e que é enfermeiro, se chateou com a fala de Nicácio e desabafou com Domitila Barros, sua dupla. “As pessoas têm o estigma de dizer que enfermeiro é secretário. Fred falou tentando parecer ser algo de positivo, ‘a enfermeira me criticou porque eu era fisioterapeuta, mas depois virei médico e ela tinha que me auxiliar’”, argumentou Cezar.

O enfermeiro não escondeu seu descontentamento com Fred. “Para a gente é ofensivo. Para a nossa classe, isso é uma coisa que a gente briga todos os dias. Nossa classe trabalha mais que todas as outras, nossa classe não tem reconhecimento”.

O Coren se pronunciou sobre a fala de Fred

Em nota, o conselho de enfermagem comentou o ocorrido no BBB23. “A enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas. A enfermagem não raro é vítima de comparações que a subalternizam, mesmo depois de toda sua atuação ser amplamente divulgada nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia da Covid-19”, diz a nota.

