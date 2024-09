Band está preocupada com cadeirada de Datena em Pablo Marçal durante debate

A cadeirada dada por Datena (PSDB-SP) na noite deste último domingo (15), em Pablo Marçal (PRTB-SP), durante o debate na TV Cultura, deixou a Band bastante preocupada em relação ao futuro do jornalista na emissora.

O jornalista possui um acordo com o canal nos bastidores para voltar ao ar após a campanha, inclusive, com uma renovação de contrato já acertada, algo que foi dito pelo próprio Datena. Ele tem vínculo com o canal até o final do ano, porém, já tirou uma licença não remunerada para fazer a campanha.

E o ocorrido no debate acabou sendo assunto nesta segunda (16), nos corredores da Band. O fato não deixou de ser informado nos programas jornalísticos da empresa. Atrações de entretenimento, porém, por causa da lei eleitoral, foram orientados a não falar do caso de forma aprofundada.

De acordo com informações do F5, na Band, existe uma grande preocupação com a imagem de Datena depois da campanha. Colegas de Datena entendem que a candidatura para a Prefeitura de São Paulo foi ruim e piorou a visão que as pessoas tinham dele. Na visão de alguns, isso pode acabar prejudicando o Brasil Urgente.

Desde a saída de Datena do informativo para concorrer as eleições, o filho dele, Joel Datena, antes no Bora Brasil, foi quem assumiu o comando da atração. O filho de Datena tem mantido os números que o pai costumava alcançar, variando entre 3 e 4 pontos de audiência na Grande São Paulo.

Porém, a questão de imagem, amigos de Datena ouvidos pela coluna da Folha de São Paulo, dizem que o jornalista está bastante abalado emocionalmente. Inclusive, a volta imediata do jornalista ao pleito logo após o fim das eleições é algo que eles pedem para não acontecer. A diretoria do canal tem tratado o caso com absoluto sigilo.

A cadeirada de Datena contra Pablo Marçal ocorreu após uma sequência de discussões. O candidato do PRTB provocou o apresentador nos blocos anteriores ao resgatar uma denúncia de assédio sexual contra o jornalista, chegando a chamar o mesmo de “jack”, termo usado nos presídios para identificar acusados de estupro.

Datena, por sua vez, de início rebateu dizendo que o caso nunca foi confirmado pela polícia e acabou sendo arquivado pela Justiça. Ainda afirmou que o fato atingiu sua família e levou à morte de sua sogra, que acabou sofrendo três AVCs (Acidente Vascular Cerebral).

O caso citado por Pablo Marçal acabou acontecendo em 2019, quando Bruna Drews, repórter do programa Brasil Urgente, apresentado por Datena na Band, disse ter sido assediada pelo tucano. A jornalista afirmou na ocasião, que o apresentador frequentemente fazia comentários sobre seu corpo, em tom sexual.

Depois da repercussão do caso, a mesma se retratou e protocolou uma declaração em cartório onde afirma ter mentido. Dias após, ela porém, afirmou nas redes sociais que foi induzida a se retratar. Datena, após ter acertado Marçal com uma cadeira, foi expulso do debate, que foi interrompido e voltou do intervalo apenas com os outros quatro participantes. Marçal saiu do teatro para um hospital para receber atendimento médico.

Datena, por sua vez, cancelou a entrevista que daria nesta segunda (16), mas manteve a sua agenda de campanha no bairro de Santana, na zona norte, onde ele fez visita aos comerciantes.

