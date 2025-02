Banco do Brasil devolverá R$ 20,6 milhões a clientes após tarifas indevidas

Caso não consiga efetuar os reembolsos dentro de 12 meses, a instituição financeira terá que pagar ao Banco Central

Brasília – O Banco do Brasil terá que devolver R$ 20,6 milhões a seus clientes após a constatação de cobranças indevidas em operações relacionadas a cheque especial e cartões de crédito e débito. O compromisso foi firmado com o Banco Central (BC) na última segunda-feira (3).

De acordo com o acordo, o Banco do Brasil restituirá R$ 14,1 milhões referentes a tarifas indevidas de fornecimento de segunda via de cartão de crédito entre 2013 e 2024, que afetaram mais de 1,5 milhão de clientes.

Além disso, o banco deverá devolver R$ 6,5 milhões devido à cobrança de taxas de juros superiores ao limite de 8% em operações de cheque especial para microempreendedores individuais (MEIs), prejudicando cerca de 15,4 mil clientes entre 2020 e 2022.

O Banco do Brasil informou que já solucionou as questões, destacando seu compromisso com a excelência no atendimento aos clientes. O banco também enfatizou que, segundo o ranking do Bacen, é a instituição com a melhor posição no atendimento entre os maiores bancos do país, com 10 trimestres consecutivos no topo da lista de menores reclamações.

Caso não consiga efetuar os reembolsos dentro do prazo de 12 meses, a instituição financeira terá que pagar ao Banco Central o valor correspondente ao saldo remanescente.

