Avião cai no Pantanal; três pessoas foram resgatadas com vida

Mato Grosso do Sul- Um avião de pequeno porte, modelo Cessna Aircraft 182S, caiu em uma fazenda, na última sexta-feira (27), no município de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. As informações foram divulgadas somente neste domingo (29). As informações são do site metrópoles.

Três pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida após uma operação aérea realizada pelas autoridades. A aeronave caiu em uma área remota, de difícil acesso, cercada por vegetação alagada.

O resgate foi conduzido por equipes da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que tem base em Dourados (MS).

Após serem socorridas, as vítimas foram levadas para uma unidade de saúde em Aquidauana, onde receberam atendimento médico. As identidades e o número exato de ocupantes a bordo não foram divulgados.

Um vídeo compartilhado pelo metrópoles nas redes sociais mostra o monomotor tombado de ponta-cabeça em meio à vegetação alagada.

Avião não podia fazer taxi aéreo

A aeronave, de prefixo PT-WPI, pertence à empresa Ibitiguaia Agropecuária Ltda., conforme registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Fabricada em 1997, o modelo não possui certificação para operar como táxi aéreo. As causas da queda ainda não foram esclarecidas.

Uma investigação será conduzida por técnicos da Anac e do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para apurar as causas do acidente.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am