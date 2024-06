Auditores de Controle Externo do TCE-AM são homenageados em Sessão Especial na ALEAM

Na manhã desta quinta-feira, 20, os auditores técnicos de controle externo do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) foram homenageados em uma Sessão Especial realizada no Plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A cerimônia, de autoria do Deputado Estadual Sinésio Campos, celebrou o Dia Estadual do Auditor de Controle Externo e reconheceu a importância do trabalho desempenhado por esses profissionais.

Os auditores do TCE-AM foram homenageados pela atuação na fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos, que é crucial para garantir a legitimidade, economicidade e legalidade na gestão pública.

Representando a Conselheira-Presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Amazônia Lins, a Procuradora-Geral de Contas do Ministério Público de Contas, Fernanda Cantanhede se pronunciou na homenagem. “O auditor de controle externo é quem efetivamente está mais próximo do que acontece no dia a dia das nossas cidades. Durante as inspeções, os auditores estão lá, observando com atenção e comprometimento, e tecnicamente transportam suas observações para os laudos que embasam nossas decisões no Tribunal de Contas e os pareceres do Ministério Público de Contas.”

Entre os homenageados, estava Kleilson Mota, que falou sobre os desafios e a relevância da função.

“Nós representamos uma classe que busca sempre o melhor para a sociedade. Não só na aplicação dos recursos públicos, como em licitações, contratos e convênios, estamos sempre fiscalizando, mas também na efetividade desses recursos. Queremos que, quando alguém procure um hospital ou uma escola, tudo esteja funcionando corretamente. Trabalhamos com legitimidade, economicidade e legalidade para que a sociedade tenha o melhor uso dos recursos públicos,” declarou Kleilson Mota, auditor técnico que atua no MPC.

Também homenageada, Adrianne Freire, chefe do Departamento de Auditoria em Educação (Deae), destacou a abrangência e importância da fiscalização realizada pelos auditores. “O auditor de controle externo fiscaliza a aplicação dos recursos públicos e verifica se estão sendo aplicados conforme o ordenamento jurídico. Avaliamos a efetividade das políticas públicas, analisamos diversas áreas como educação, saúde e questões ambientais, além da prestação de contas de prefeitos e governos. Nosso trabalho é vital para promover uma sociedade com recursos públicos efetivamente aplicados em benefício de todos, proporcionando serviços públicos de qualidade que todos nós merecemos.”

A cerimônia destacou a relevância do papel dos auditores de controle externo na manutenção da transparência e eficiência da administração pública, reforçando a importância de seu trabalho para o desenvolvimento do Amazonas.

amazonianarede

Texto: Flávia Rezende