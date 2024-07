Atriz volta à Globo após oito anos para dar notícia terrível

Depois de oito anos longe da TV, Monique Curi voltará ao ar em cenas difíceis em Família É Tudo. Ela interpretará a médica responsável pelo caso de Tom (Renato Góes). Caberá à personagem dela dar uma notícia terrível ao mocinho: ele tem um aneurisma cerebral gravíssimo e corre grande risco de morrer ou sobreviver com sequelas.

As cenas de Monique estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta quinta-feira (4) da novela das sete da Globo. Tom terá feito exames, mas não imaginará que sua saúde não vai bem. Ele ficará chocado ao receber o diagnóstico da médica.

“Pelo tamanho e pela localização do aneurisma, mesmo com a cirurgia, infelizmente as suas chances de sobrevida são baixas. Mesmo que a cirurgia seja bem-sucedida, você provavelmente vai ter sequelas importantes”, explicará Dulce, a personagem de Monique.

“A cirurgia ainda é a única chance que você tem, mesmo com todos os riscos. E tem que operar logo. O seu aneurisma pode romper a qualquer momento. Em dias, semanas, no máximo alguns meses. E, se romper, vai ser fatal. Eu sinto muito, Tom”, afirmará a especialista. “Então é isso? Eu vou morrer!”, falará Tom, em choque, em cenas previstas para o capítulo de sexta (5).

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz comentou suas cenas: “Dulce é uma médica humana, tem empatia. Ela conversa com Tom com muito carinho ao dar o diagnóstico e sugerir o tratamento. Rola a emoção”.

divulgação/tv globo

Cena de Tom e sua médica em Família É Tudo

Monique Curi teve sucesso na TV principalmente nos anos 1980 e 1990. Ela participou de várias novelas do autor Manoel Carlos, como Felicidade (1991), História de Amor (1995) e Laços de Família (2000).

Antes de Família É Tudo, a última novela de que ela tinha participado havia sido Haja Coração (2016), também da dupla Daniel Ortiz (autor) e Fred Mayrink (diretor). A atriz é amiga de Mayrink, e em Haja Coração interpretou outra médica chamada Dulce.

Monique mudou de carreira nos últimos anos: se tornou palestrante, escritora e produtora de conteúdo online. Em seus trabalhos, ela explora temas como amor-próprio, envelhecimento, empoderamento feminino, empreendedorismo e relacionamentos.

A atriz demonstrou empolgação com a chance de voltar a uma novela nesta fase da vida. “Fiquei lisonjeada com o convite. Este é um momento em que tenho me dedicado a palestras, seria difícil conciliar com uma novela inteira. E me senti em casa. Quando o Projac [atualmente chamado de Estúdios Globo] foi inaugurado, eu estava lá gravando História de Amor”, lembrou.

Família É Tudo é escrita por Daniel Ortiz e dirigida por Fred Mayrink. O folhetim deve ser substituído por Volta por Cima, de Claudia Souto –a mesma autora de Pega Pega (2017) e Cara e Coragem (2022).

amazonianarede

Noticias Da TV