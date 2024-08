Atleta do AM irá representar o Brasil na maior competição de favelas do mundo

O Homeless Word Cup é uma conpetição destinada a jovens de baixa renda e vulnerabilidade social

Manaus – O atleta do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) do bairro Redenção, Andrew Vitor, de 20 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol Social que representará o país na Homeless World Cup 2024. A competição acontecerá de 21 a 28 de setembro, na Coreia do Sul, reunindo seleções de futebol de diversos países para promover a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade e que participem de programas sociais.

“O Pelci vem cumprindo seu propósito de preparar e revelar jovens talentos no esporte, transformando a base em grandes atletas de alto rendimento. Cada conquista, como a de Andrew Vitor, é um reflexo do trabalho sério e comprometido que o Governo do Amazonas vem realizando, apoiando os nossos jovens para que alcancem novos patamares no esporte” exaltou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Andrew faz parte do Pelci do bairro da Redenção e foi um dos oito selecionados, de todo o Brasil, para compor a seleção, após se destacar em um campeonato realizado no estádio da Colina. A competição foi organizada como forma de seletiva e o atleta amazonense se destacou entre os companheiros.

“Desde moleque meu sonho é ser jogador de futebol, jogar fora. Eu vinha treinar, jogar bola, me divertir. Não estava esperando, foi quando recebi a ligação do professor avisando que eu ia viajar para a Coreia. Foi uma satisfação muito grande, e eu tenho um enorme prazer em jogar e treinar no Pelci, onde aprendo várias coisas”, afirmou o atleta.

Com mais de 15 mil atletas alcançados, o Programa Pelci conta com mais de 60 núcleos só na capital amazonense. Na Redenção, o núcleo foi implementado em novembro de 2023 reacendendo os sonhos da juventude em se tornarem jogadores de futebol profissional, assim como o sonho de Andrew.

“A maioria dos meninos do bairro sonham em ser jogador de futebol, e ninguém esperava uma oportunidade como essa, de fazer uma viagem para fora daqui do Pelci da Redenção. Quando eles viram isso acontecer, serviu como inspiração, pois se eu pude sair, eles também podem”, completa Andrew.

A competição

A Homeless World Cup é uma competição anual e vai para sua 19ª edição, sendo pela primeira vez realizada na Ásia, desde que o torneio foi criado em 2003. São 64 equipes convidadas a participar, sendo 44 seleções masculinas e 20 femininas. A competição é voltada para pessoas integrantes de projetos sociais, movimentos comunitários, residentes de periferias, favelas ou pessoas em situação de rua.

