Atitude de Mbappé deixa torcedores irritados

Kylian Mbappé enfrenta desafios na gestão do SM Caen, clube da segunda divisão francesa, desde sua aquisição em setembro de 2024. O time, desde que o francês passou a ser acionista majoritário, vive sequência de cinco derrotas consecutivas. A insatisfação dos torcedores se intensificou, especialmente após uma derrota para o Grenoble, aumentando o risco de rebaixamento do clube.

Situação do clube de Mbappé

Atualmente, o Caen ocupa a décima sexta posição na Ligue 2, com apenas uma vitória nos últimos dois meses e meio, colocando em dúvida a eficácia de Mbappé como gestor. A nomeação de Hammoud como presidente e a controversa destituição de Nicolas Seube, sem a devida homenagem, somada à escolha de Baltazar, um técnico com pouca experiência, agravaram a situação

A gestão de Mbappé tem sido questionada devido a decisões polêmicas, como a demissão do treinador Nicolas Seube, sem uma homenagem adequada, e a escolha de Baltazar, um técnico com pouca experiência no futebol francês. Os protestos dos torcedores refletem a insatisfação com o tratamento do clube por parte de Mbappé, acusando-o de considerar o time um brinquedo e exigindo investimentos que correspondam às expectativas.

O atacante do Real Madrid adquiriu 80% das participações do clube, tornando-se o proprietário mais jovem da história de um time de futebol. No clube espanhol, como jogador, a semana de Mbappé também não foi fácil. Mesmo balançando as redes, o jogador foi derrotado pelo Barcelona e perdeu o título da Supercopa da Espanha.

