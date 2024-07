Apresentador do Tá Na Hora pega equipe de surpresa e pede demissão

O apresentador da versão local do Tá Na Hora na TV Norte Amazonas, Clayton Pascarelli acabou surpreendendo os seus colegas de emissora ao pedir demissão do SBT. Ele apenas aguardou o término da edição da atração da última sexta (28), para comunicar a sua saída.

Em dezembro, o apresentador completaria três anos no canal, mas decidiu se ausentar para se dedicar à carreira política. Segundo informações do portal TV Pop, Clayton irá se filiar ao Progressistas, no intuito de disputar as próximas eleições, considerando que o jornalista pretende ganhar uma cadeira de vereador na Câmara Municipal.

Ainda de acordo com o portal, a decisão do apresentador acabou chocando os profissionais que trabalham na afiliada do SBT em Manaus.

O fato é que Pascarelli, além de ser bastante querido por todos no canal, estava no comando do Tá na Hora fazia apenas três meses.

A versão manauara do programa é uma das únicas que consegue alcançar a vice-liderança de audiência. Antes de ir para o Tá na Hora, na faixa das 17h30, ele estava no comando do jornal Agora, que chegava a desbancar a Rede Amazônica, afiliada da Globo na região, na faixa do meio-dia.

Ele ainda comandava o Agora é Sábado, que irá completar um ano de existência nesta segunda (01).

Clayton Pascarelli, vale destacar, é um dos jornalistas mais conhecidos do Amazonas, ele já teve passagens pelas principais emissoras do estado. O apresentador chegou a trabalhar por mais de 19 anos na Rede Amazônica no passado, mas foi demitido devido a pressão do então governador José Melo, que ficou incomodado devido a um comentário feito pelo apresentador em meio ao Bom Dia Amazonas.

Após isso, ele foi para a TV A Crítica, posteriormente para a Record, e por último, para a TV Norte, onde agora ele se despede.

