Após Neymar chegar na Arábia, Al-Hilal tem nova postura com o camisa 10 e seu futuro é indicado

A diretoria do Santos vem trabalhando buscando a qualificação do elenco, visando elevar o nível dentro de campo e financeiro da equipe

Objetivo definido

Santos é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B e vem trabalhando com objetivo de conquistar o acesso para a elite do futebol nacional. A intenção é garantir o fortalecimento da equipe dentro e fora de campo.

Com isso, a diretoria vem se mantendo ativa no mercado e já tem definido os próximos alvos para a temporada. Vale destacar, inclusive, que Alexandre Gallo já tem definida uma viagem para Colômbia para acertar a contratação de um zagueiro.

A necessidade da chegada de um defensor aumentou após o Alvinegro Praiano ficar próximo de um acordo com Botafogo para a venda de Joaquim. O jogador é titular absoluto no esquema tático de Carille, que terá um impacto com a saída.

Movimentação no mercado

Buscando a nacionalização da marca e reforçar a equipe, a gestão do Alvinegro Praiano vem buscando aproximar a marca Santos com a de Neymar. Pensando em um retorno do craque futuramente a Vila Belmiro.

Isso porque, o jogador vem tendo o nome vinculado ao Flamengo, onde já apareceu em mais de uma ocasião com a camisa Rubro-Negra. Desta forma, a gestão vem tentando estreitar os laços para que isso ocorra.

Com vínculo com o Al-Hilal até junho de 2025, o jogador já externou o desejo de permanecer na equipe até o fim do prazo. Desta forma, uma vinda ao futebol nacional deve ocorrer apenas após esse período.

Diretoria acompanha a situação

Entretanto, o que pode acabar dificultando a situação nesse momento é um desejo do clube saudita em permanecer com o jogador por mais um período. Desta forma, vem analisando a possibilidade de renovação.

A intenção é ver como o jogador vai se portar nesse retorno a equipe, para entender a importância que vai ter na equipe. Desta forma, a intenção inicial seria estender por mais uma temporada.

O Santos vem acompanhando a situação de perto, já que tem o interesse de tê-lo na equipe já na próxima temporada. Com isso, vem analisando o cenário e tentando entender a situação de forma rápida.

amazonianarede

Bolavip Brasil geovana barcelos