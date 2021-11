Após goleada do botafogo sobre o vasco, o que era ruim, ficou pior.

Após goleada do Botofago, quais as chances do Vasco subir?

Equipe de Fernando Diniz chegou a terceira derrota consecutiva e estacionou nos 47 pontos na tabela.

A situação vascaína está mais complicada no Brasileiro da Série B 2021. Neste domingo, 7, o clube sofreu uma goleada de 4 a 0 para seu rival Botafogo e chegou a quatro partidas sem vencer, sendo a terceira derrota consecutiva. Com o revés, a equipe do Vasco está com apenas 0.027% de chances de subir à Série A.

Vasco tem apenas 0.027% chances de subir

Após a goleada para o Botafogo, o Vasco reduziu suas chances de voltar à primeira divisão do Brasileirão. Antes da rodada, o clube tinha 0.57% de probabilidade de conseguir o acesso. Agora, os números caíram para 0.027%, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Gigante da Colina está estacionado nos 47 pontos e ocupa o 9º lugar na tabela de classificação. O problema é que o clube está a oito pontos do atual quarto colocado, o Goiás, e restam apenas mais quatro partidas para o fim da temporada de 2021 do Campeonato Brasileiro da Série B.

Por outro lado, a equipe do Botafogo assumiu o primeiro lugar da competição, com 62 pontos, e de acordo com os dados da universidade, o Fogão tem 99.94% de chances de conquistar o acesso. Para a equipe vascaína, uma nova derrota na próxima rodada pode eliminar completamente a chance do Vasco subir.

Vasco perde para o Botafogo por 4 a 0

O clássico deste domingo, 7, poderia recolocar a equipe do Cruzmaltino de volta na briga pelo G-4. Uma vitória colocaria o time a cinco pontos do quarto colocado. No entanto, o Botafogo dominou o clássico carioca e goleou seu rival por 4 a 0, dentro do Estádio São Januário.

A equipe de Ederson Moreira abiu o placar logo aos 11 minutos da etapa inicial. Em contra-ataque, Warley cruzou rasteiro dentro da área para Marco Antônio abrir o placar. No entanto, sete minutos depois, mais um do Fogão. O atacante Rafael Navarro recebeu cruzamento na área e se jogou para ampliar o marcador.

No entanto, os gols não pararam por aí. Novamente Marco Antônio recebeu passe e avançou sozinho, o jogador passou pelo goleiro vascaíno Lucão e empurrou para o gol vazio aos 35 minutos. Por fim, o quarto gol saiu aos oito minutos da segunda etapa. Sozinho, Diego recebeu passe de cabeça de Pedro Castro e fechou a conta.

Quando será o próximo jogo do Vasco?

Com apenas 0.027% chances de subir, o Vasco retorna a campo somente na quarta-feira, dia 10 de novembro, para realização da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time de Fernando Diniz recebe o Vitória, mas em São Januário, às 21h30. Equipe baiana é a atual penúltima colocada, com apenas 34 pontos.

amazonianarede

dci digital-Gabriel Sato