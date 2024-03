Após fim do casamento com Edu Guedes, Eliana fez festa de luxo e recebeu ex famoso. Lembra disso? Aos detalhes!

Palco do casamento de Eliana e Edu Guedes em dezembro de 2004, quando a noiva deixou a barriga de fora e recebeu centenas de convidados, a mansão da artista recebeu outra grande festa cerca de um ano e oito meses após o uma relação marcada por ciúmes excessivos de uma das partes e por um presente de formato suspeito de doce.

Àquela altura, a ex-mulher do chef, hoje namorado de Ana Hickmann, se relacionava havia quase um ano com João Marcelo Bóscoli, pai de seu filho, Arthur (nascido em agosto de 2011) após encarar o fim do casamento de menos de dois anos e meio.

A festa marcou os 35 anos de Eliana e duas décadas de carreira, além do bom desempenho no Ibope de São Paulo (a vice-liderança do “Tudo é Possível”) e o namoro com o filho de Elis Regina. A comemoração aconteceu em 29 de novembro de 2008, uma semana após o aniversário da artista e reuniu 200 pessoas, relatou a extinta revista “IstoÉ Gente”.

Festa de Eliana recebeu ex da apresentadora com então atual

Duas salas e o jardim da mansão, localizada em Alphaville, serviram de palco para a festa, enquanto a piscina se transformou em pista de dança, graças a uma cobertura com piso em led. O grupo Moinho embalou os convidados e pequenas palmeiras decoravam o ambiente, assim como orquídeas e costelas-de-adão (um outro tipo de planta).

E entre os 200 convidados, o roqueiro e apresentador João Gordo, o médico Roger Abdelmassih (que seria preso acusado de abusar sexualmente de suas pacientes), Hebe Camargo (1929-2012), Lulu Santos, e um ex de Eliana:

Roberto Justus, acompanhado de Ticiane Pinheiro, sua então namorada. Emanuelle Araújo e Ed Motta também cantaram na festa, que teve direito a um clima de carnaval com a presença de passistas.

Festa de Eliana teve cardápio com massa, brigadeiro e salada

E o cardápio era de comer ajoelhado. Para beber, sucos de fruta, champanhe Chandon, uísque e cerveja, além do indispensável cafezinho. Para comer, canapés de primeira, coxinha de batata doce com faisão, croquete de palmito pupunha com molho de limão cravo e tartar de atum com pérolas de tapioca.

Pensa que acabou? Um jantar ofereceu desde salada morna de lula passando por um nhoque de mandioquinha. A massa suculenta vinha recheada de queijo brie e mel. E claro que teve mais! Os convidados também podiam escolher sashimis e sushis. Além de saborear brigadeiro de chocolate e castanha-do-pará.

amazonianarede

Purepeople.br Guilherme Guidorizzi