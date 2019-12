Após assumir namoro com Hulk, sobrinha escreve carta para a tia: ”Perdoe-me se te fiz sofrer”

Camila Ângelo, a nova namorada do jogador Hulk Paraíba e sobrinha de sua ex-mulher, Iran Ângelo, escreveu uma carta para a tia pedindo desculpas pelo relacionamento. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

“[…] Está sendo muito difícil encarar tudo isso, mas eu não o faria se não fosse verdadeiro, não queria que fosse assim… juro … nunca imaginei que poderia acontecer, mas a gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos. Acho importante que saiba também que aconteceu agora nessa minha última viagem à China,nunca, jamais foi de antes, não sei se você ainda consegue me enxergar assim, mas sempre tive o maior respeito por ele e sempre foi recíproco”, escreveu a jovem.

“Eu sinto muito por tudo, se eu pudesse escolher, não estaríamos passando por isso, mas a vida não gira da forma que imaginamos. Ele me mostrou que não havia mais chances de uma possível volta e por isso nos permitimos viver esse sentimento que vivia incubado dentro de nós e despertou agora. Não cai uma única folha sem a permissão de Deus… e assim nós vamos seguir os planos dele. Despeço-me de você com lágrimas nos olhos, porque tenho um carinho enorme… você é forte, cristã, guerreira, mãezona… eu te admiro MUITO e isso nunca vai mudar independente do que você venha a pensar ou falar de mim… respeito seu momento”, continuou.

Na carta, Camila ainda pede desculpas à tia. “Perdoe-me se te fiz sofrer… saiba que está doendo muito mais em mim que em você. Eu te desejo do fundo do meu coração… toda felicidade do mundo, até muito mais que o desejo a mim mesmo. Recordarei sempre com carinho de tudo que vivemos”.

Hulk e Iran terminaram o casamento após 12 anos. Os dois são pais de Ian, Tiago e Alice.

Em comunicado ao blog do Leo Dias, do portal Uol, a assessoria do jogador informou que Hulk e Iran se separaram em agosto e que o jogador teria chegado ao Brasil já separado de Iran e que eles já moravam em casas separadas na China.

A assessoria também afirmou que o novo relacionamento não tem relação com a separação litigiosa que já vinha desde agosto. “Tudo isso foi antes do início do relacionamento de Hulk com Camila, que começou no final de outubro. O próprio Hulk comunicou os pais da Camila no sábado, dia 21. Foi por causa da comunicação que a Iran ficou sabendo. O Hulk fez tudo com a absoluta transparência. Hulk comunicou a família da Camila do início do namoro. Depois chamou os três filhos e comunicou. Como disse que faria quando ele começasse a namorar alguém. Portanto ele comunicou quem deveria comunicar”, ressalta a assessoria do atleta.

Em divórcio milionário, Hulk ofereceu R$ 100 milhões e 40 imóveis à ex-esposa, só que Iran Angelo, não aceitou.

“A decisão de separação litigiosa aconteceu em agosto. A separação foi em julho. Hulk chamou Iran e disse que daria a ela tudo que ela tem direito. Mostrou suas contas bancárias (extratos) e transferiu para a conta dela mais de 100 milhões de reais. Tudo isso está documentado. Registrado. E assinado. Hulk colocou na mesa os documentos de 80 imóveis que ele tem e disse para ela escolher a metade”, esclareceu a assessoria do jogador.

