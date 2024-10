Ancelotti deixa Endrick no banco contra o Barcelona e é detonado: ‘Não dá mais’

A derrota acachapante de 4 a 0 imposta pelo Barcelona ao Real Madrid neste sábado (26) revoltou torcedores. Endrick, que passou os 90 minutos entre os reservas, foi uma das pautas utilizadas para criticar Carlo Ancelotti, treinador merengue, ainda mais diante da péssima atuação de Mbappé no ataque.

Revoltados com a goleada em casa, alguns internautas não entenderam o motivo de Endrick não ter sido utilizado quando o placar ainda era acessível para o Real Madrid. A conta parece ter ficado no nome do comandante italiano.

Torcedores clamam por Endrick e se revoltam com treinador do Real Madrid

amazoninanarede

Lance!