Amazonas FC finaliza preparação em Manaus para estreia na Copa do Brasil

Delegação embarca na madruga desta terça-feira (18) para o Espírito Santo, onde enfrenta o Rio Branco VN, em Cariacica, na quinta (20)

Manaus – O Amazonas FC encerrou sua preparação em Manaus para a estreia na Copa do Brasil nesta segunda-feira (17). A equipe aurinegra embarca na madrugada d1esta terça (18) para o Espírito Santo, onde na quinta (20) encara o Rio Branco VN em sua segunda participação no torneio nacional – em 2024 a Onça-pintada chegou até a terceira fase e acabou eliminada para o Flamengo-RJ.

Presente na primeira participação do Aurinegro no torneio, no ano passado, o zagueiro e capitão da equipe, Fabiano, enalteceu a pré-temporada realizada em Presidente Figueiredo, que deixou o elenco pronto para a sequência pesada que o clube encarou neste início de temporada, e projetou o duelo decisivo diante da equipe capixaba, fora de casa.

“Sabíamos dessa carga de jogos, um em cima do outro. Evidente que nós sentimos um pouco, mas estamos preparados e a cada dia estamos trabalhando para que a gente possa sempre fazer o nosso melhor. Sabemos da responsabilidade, devemos colocar uma intensidade maior lá e tomar cuidado para que a gente possa sair com um resultado positivo”, declarou o camisa 6.

Amazonas e Rio Branco VN se enfrentam pela primeira vez na história. Atualmente, o Tricolor Serrano ocupa a vice-liderança do Campeonato Capixaba, com 15 pontos conquistados em oito jogos disputados. A única derrota da equipe na atual temporada foi no último domingo (16) – revés por 2 a 1 para a Desportiva Ferroviária, líder da competição.

“Um jogo muito difícil, sabemos da importância que é um jogo de Copa do Brasil. Tivemos um período um pouco mais longo para o próximo jogo, ajustando nossos erros e acertos, alinhando questões táticas também para fazermos uma grande partida e sair com a classificação”, declarou o goleiro João Lopes, titular da meta do Amazonas.

No Espírito Santo, a delegação aurinegra deve realizar atividade na quarta-feira (19), a última antes do confronto contra os donos da casa. A partida será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 19h (de Manaus) de quinta (20). Em caso de empate, o classificado será definido nos pênaltis. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Inter de Limeira-SP e Vila Nova-GO.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am