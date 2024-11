Amazonas FC enfrenta Guarani-SP pela Série B

Duelo contra o Bugre será disputado nesta terça-feira (12), às 20h (horário de Manaus), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Campinas- Em duelo válido pela 36° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas FC volta a campo nesta terça-feira (12), às 20h (horário de Manaus), para enfrentar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Esse será o segundo duelo na história das duas equipes. O último embate, realizado no primeiro turno da competição nacional, terminou empatado em 1 a 1. Airton abriu o placar para os visitantes, enquanto Sassá empatou para a Onça-pintada em jogo disputado no estádio Carlos Zamith.

Na última rodada, o time aurinegro derrotou o América-MG por 1 a 0 e ocupa a 11ª colocação, com 48 pontos conquistados. Já o Bugre perdeu para o Goiás por 1 a 0 e permaneceu na lanterna, com 31.

Com seis participações em gols na atual edição da Série B, o extremo Ênio falou sobre a campanha da equipe na competição e como enxerga o próximo confronto diante da equipe paulista

“Sabemos que podíamos ter ido um pouco melhor em alguns jogos, mas agora é focar nas partidas restantes. Teremos um confronto difícil contra o Guarani, iremos com responsabilidade para fazer um bom jogo e buscar a vitória fora de casa”, disse o camisa 22 aurinegro.

Já no interior paulista, o elenco Aurinegro finalizou a sua preparação na tarde desta segunda-feira (11), no CT da Ponte Preta. Para este confronto, a Onça conta com o retorno do zagueiro Iván Alvariño e dos atacantes Ênio e Cocote. Os três atletas voltam após ficarem de fora devido ao acúmulo de cartões amarelos. A partida contra o Ituano terá transmissão ao vivo e com imagens dos canais TV Brasil, Premiere e GOAT.

Da Redação com Assessoria Portal d24am