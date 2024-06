Amazonas FC derrota Brusque por 2 a 1 em Manaus

O time aurinegro se mostrou superior com gols de Sassá e Jô pelo time da casa, e Wellissol da equipe visitante

Manaus – O Amazonas F.C. venceu o Brusque por 2 a 1 neste sábado (8) em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2024. A disputa aconteceu no Estádio Carlos Zamith, praça administrada pelo Governo do Amazonas, que sediou um jogo da segunda divisão de forma inédita, para a alegria de mais de 5 mil torcedores.

“Vivemos um momento histórico com o Amazonas FC na Série B. E com investimentos do governador Wilson Lima o time está cada vez mais conquistando seu espaço nos mais altos níveis do futebol brasileiro”, destacou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

A partida começou equilibrada no primeiro tempo, mas com o apoio da torcida foi se formando um ataque mais efetivo da Onça Pintada, que jogava em casa. E na segunda etapa da disputa a rede balançou, com gols de Sassá e Jô, do Amazonas FC, e Wellisol que marcou para o Brusque (SC).

“É muito importante trazer a família para o estádio. O Zamith é a Toca da Onça, um estádio que acolheu o Amazonas desde o título do Campeonato Brasileiro e estou feliz de voltar aqui e ver esse time na Série B”, disse o torcedor do Amazonas, Railson Braga.

O estádio que recebeu uma partida da Série B pela primeira vez, contou com algumas adaptações conforme as normas exigidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como instalações de arquibancadas, aumentando a capacidade do estádio para 10 mil pessoas, além de espaços para imprensa e camarotes.

“Eu estou muito feliz de ter vindo ao estádio pela primeira vez e, principalmente, de trazer minha filha e ver a alegria dela acompanhando o Amazonas vencendo o jogo”, comentou Josete da Silva.

O próximo confronto do Amazonas será novamente em casa, na Arena da Amazônia, no dia 13 de junho (quinta-feira), contra a Chapecoense, pela 10ª rodada da competição.

