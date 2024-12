Alta do Dólar: impactos prejudicam muito mais do que a “Viagem pra Disney”

A valorização do dólar é um fenômeno que permeia a economia e o cotidiano dos brasileiros de maneira direta

Manaus – Quando se fala em alta do dólar no Brasil, é comum que o assunto seja tratado de forma superficial, com comentários que associam o impacto apenas aos turistas que planejam viajar para o exterior. Contudo, a valorização da moeda americana afeta a economia de maneira abrangente, com reflexos que vão desde o preço do pão até os custos de produção industrial, impactando, principalmente, as camadas mais vulneráveis da população.

André Charone, mestre em negócios internacionais, consultor financeiro e autor do livro “A Verdade sobre o Dinheiro: Lições de Finanças para o Seu Dia a Dia”, esclarece as reais consequências da alta do dólar. Segundo Charone, a valorização do dólar é muito mais do que uma questão de poder de compra no exterior; ela é um fenômeno que permeia a economia e o cotidiano dos brasileiros de maneira direta e muitas vezes invisível.

O efeito cascata da alta do dólar

O impacto do dólar começa na macroeconomia, mas rapidamente se espalha para os lares brasileiros. “O Brasil é um país que depende significativamente de insumos importados para diversas áreas, como produção industrial, medicamentos e combustíveis. Quando o dólar sobe, o custo desses produtos também aumenta, o que pressiona a inflação”, afirma.

Ele exemplifica com a alta dos combustíveis. “O petróleo, por ser cotado em dólar, encarece imediatamente quando há valorização da moeda norte-americana. Isso não afeta apenas quem tem carro, mas também o transporte público e o custo de distribuição de produtos, desde alimentos até medicamentos”, pontua.

O impacto na mesa do brasileiro

Um dos reflexos mais sentidos está no preço dos alimentos. Muitos produtos básicos ou insumos agrícolas, como trigo, fertilizantes e soja, têm seus preços atrelados ao mercado internacional. “A alta do dólar encarece esses produtos, e quem paga a conta é o consumidor final, que vê o preço do pão, do óleo e da carne disparar”, explica Charone.

O impacto é ainda mais severo para as classes C, D e E, que já destinam a maior parte de sua renda para consumo essencial. “As famílias de baixa renda sofrem mais porque a inflação sobre alimentos representa uma parcela muito maior de seus gastos”, acrescenta.

Empreendedores e pequenas empresas: um peso maior

André Charone também ressalta como os pequenos negócios são prejudicados pela alta do dólar. “Muitas micro e pequenas empresas dependem de máquinas, equipamentos ou insumos importados para operar. Com a valorização do dólar, essas empresas têm dificuldade para manter os custos competitivos e muitas vezes precisam repassar o aumento para o consumidor final”, alerta.

Além disso, a alta da moeda também encarece o crédito para as empresas, já que os juros tendem a subir para conter a inflação, dificultando novos investimentos e a expansão dos negócios.

Educação e saúde não escapam

Outro setor impactado diretamente pela alta do dólar é o da educação. “Cursos no exterior, intercâmbios e até mesmo materiais educacionais importados, como livros e softwares, ficam mais caros, limitando o acesso de brasileiros à educação internacional de qualidade”, explica Charone.

Na saúde, o impacto também é sentido, já que uma parcela significativa dos medicamentos e equipamentos médicos é importada. “Com a alta do dólar, o custo para hospitais e clínicas aumenta, e isso pode ser repassado para o consumidor ou resultar em redução de investimentos no setor”, afirma.

Muito além da viagem para a Disney

André Charone reforça a necessidade de ampliar o debate sobre o impacto do dólar. “Associar o impacto da alta do dólar apenas ao turismo internacional é uma visão limitada. Ele afeta o orçamento familiar, a competitividade das empresas, o acesso a serviços essenciais e até mesmo o crescimento econômico do país. Precisamos entender essa dinâmica para criar políticas públicas mais eficazes e proteger as camadas mais vulneráveis da sociedade”, conclui.

A alta do dólar, portanto, é uma questão que vai muito além dos planos de viagem. Ela atinge o cerne da economia brasileira, com efeitos profundos na vida de todos, especialmente daqueles que já enfrentam grandes desafios para fechar as contas no final do mês.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am