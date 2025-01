Alta cúpula da Globo deseja saída de Tadeu Schmidt do comando do BBB, diz colunista

Os fãs do BBB25 foram pegos de surpresa com uma informação lá de surpreendente envolvendo o apresentador Tadeu Schmidt e o programa Big Brother Brasil. Isso porque, segundo as primeiras informações que vem circulando na imprensa, a alta cúpula da Globo não quer mais que o comunicador fique no comando do reality em 2026.

De acordo com informações do colunista Matheus Baldi, para o programa ‘A Tarde é Sua’, de Sonia Abrão na RedeTV!, é grande a possibilidade de o BBB25 ser a última edição sob o comando de Tadeu Schmidt. Durante o período de transição, após a confirmação da saída de Boninho, o apresentador, que já estava confirmado no comando da temporada atual, agora, não é certeza que siga no comando, pois a direção da emissora quer a sua saída.

Ainda segundo fontes de Baldi, mudar o comando do Big Brother Brasil em 2026 está no radar da alta cúpula da emissora, e os argumentos são consistentes. O principal deles: a necessidade de o programa continuar evoluindo para manter seu ar rejuvenescido e conquistando novos públicos e patrocinadores.

“Internamente há reconhecimento de que Tadeu desempenha bem o seu papel, mas pesquisas recentes encomendadas pela emissora mostram que seu índice de aprovação entre público e mercado publicitário é significativamente inferior ao de seus antecessores. Apesar disso, as mesmas pesquisas destacam que o apresentador tem uma boa imagem. Para ser direto: Tadeu tem baixa aceitação à frente do Big Brother Brasil, mas tem excelente reputação junto ao público. Ou seja, aos olhos de parte do público, formato e apresentador não deram ‘match’“, contou ele.

Quem assumiria o BBB26?

Baldi ainda contou que já existe nomes sendo estudados para a vaga de Tadeu no reality e um deles seria o de Thiago Oliveira, hoje nos flashes do BBB25 e comandando o ‘É De Casa’ aos sábados. Por fim, o colunista ainda frisa que mesmo desligado do reality show, Schmidt seguiria como contratado da emissora, assumindo novos projetos.

