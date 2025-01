Alexandre Correa se pronuncia após conseguir pensão de Ana Hickmann: – Muito me acalma

Alexandre Correa se pronunciou nas redes sociais após a Justiça de São Paulo decidir que Ana Hickmann teria que pagar uma pensão compensatória ao ex-marido. Segundo informações do SBT News, a apresentará deverá enviar o valor de 15 mil reais por mês ao famoso.

O argumento usado pela defesa de Alexandre seria o de que a sua principal fonte de renda vinha do fato de que ele sempre exerceu a função de empresário da artista, então ficou sem salário quando se separaram. Após a decisão, o ex-companheiro de Hickmann compartilhou um vídeo nas redes sociais em que começa comemorando:

– De fato, as últimas notícias são como se fosse dar a um homem que está no deserto a água e sombra. Então, muito me acalma diante de tantos dias de sofrimento.

Em seguida, declarou que gostaria que tudo tivesse acontecido de uma forma diferente:

– Sendo muito honesto, se eu tivesse um pedido a Deus, eu jamais queria que nada disso tivesse acontecido na minha vida e que tivesse havido uma separação normal, como qualquer casal. Eu, de fato, pediria que nada disso tivesse ocorrido na minha vida, tamanha exposição e sofrimento.

Na legenda, Alexandre ainda escreveu:

Tudo poderia ter sido muito mais simples e prático, mas infelizmente não foi a escolha da outra parte. Agradeço a Deus pelos últimos acontecimentos divulgados pela imprensa e espero poder acordar deste pesadelo o mais rápido possível.

amazonianarede

Estrelando Da Redação