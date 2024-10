Advogado diz que celebridades cúmplices de Diddy pagaram vítimas para tentar evitar denúncia

Parece que algumas celebridades estão com medo de verem os seus respectivos nomes envolvidos no caso de Diddy. De acordo com um advogado do rapper, tem pessoas tentando evitar ao máximo que o seu nome seja ligado ao assunto.

Em conversa com o TMZ, Tony Buzbee afirmou, sem citar nomes, que alguns artistas conseguiram evitar a retaliação pública porque tomaram iniciativa. Vale pontuar que Diddy foi acusado de uma série de crimes de tráfico sexual e extorsão, com mais de 120 vítimas já se apresentando.

– Todo mundo está focado em quais outras celebridades estavam envolvidas, quem vai ser nomeado, quem vai ser exposto. Não espero que isso aconteça esta semana. Queremos ter certeza de que, se nomearmos pessoas além de Combs, faremos nossa lição de casa, porque isso criará uma tempestade de fogo, e entendemos isso. Se você estava lá na sala, participou, viu acontecer e não disse nada ou ajudou a encobrir, na minha opinião, você tem um problema.

Buzbee também revelou que enviou cartas para outras celebridades:

– Em todos os casos, especialmente em casos como esse… porque é do melhor interesse da vítima, tentamos resolver essas questões sem abrir um processo público e já fizemos isso com alguns indivíduos, muitos dos quais você já ouviu falar.

