A SISTER SARAH PARECE ESTAR SE PERDENDO NO SEU PRÓPRIO JOGO.

‘Sarah desmascarada’! Sonia Abrão opina sobre ‘BBB 21’ e critica ‘sister’: ‘Cara de tonta’

A formação de Paredão do “BBB 21” continua repercutindo entre os fãs do reality show: na tarde desta segunda-feira (22), foi a apresentadora Sonia Abrão, do “A Tarde É Sua”, que criticou o voto de Sarah em Juliette. “A Sarah (foi) desmascarada legal! A Juliette teve muito jogo de cintura, quando saiu o nome dela e ela teria de quem saber o voto, foi certeira”, apontou sobre a paraibana, que tem a torcida de diversos famosos.

A jornalista também comentou a dinâmica do “Dedo Duro”, no qual a advogada descobriu ter sido votada pela consultora de Marketing. “Ficou com uma cara de tonta mesmo, de ‘ai, meu Deus, fui pega no flagra'”, definiu Sonia.

O distanciamento do grupo que era conhecido como “G3” foi mencionado na atração vespertina. “Eles não gostam da Juliette, vão fazer o que puder para colocar a Juliette no Paredão com a certeza que ela cai fora. A Sarah é uma estrategista e tá lendo errado o jogo”, analisou comandante do “A Tarde É Sua”, torcendo para a advogada: “Tá na hora de mandar a Juliette para o Paredão para ela voltar dando na cara de todo mundo”.

Declaração de Sarah sobre pandemia incomoda Sonia: ‘Falta de solidariedade’

Ainda na atração da RedeTV, a a apresentadora lamentou o tom usado por Sarah ao falar da pandemia de Covid-19. Criticada na web por declaração anterior de cunho político, a brasiliense colocou uma máscara no rosto e ironizou o equipamento de proteção individual. “Vou entrar assim hoje no ao vivo. Só pensando nas vítimas do Covid”, afirmou.

Em seu programa, Sonia declarou: “Isso não é do jogo, é da frieza da pessoa, falta de solidariedade, desrespeito com o próximo e com o momento que o país está vivendo”. No Brasil, mais de 294 mil pessoas morreram por conta da doença e o número de contaminados ultrapassou 11 milhões, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Equipe de Sarah se desculpa por declarações

Nas redes sociais, a equipe que gerencia os perfis da brasiliense – que chegou a ser apontada como “crush” por João Vicente de Castro – se manifestou sobre as declarações. “Sarah errou muito em declarações sobre um assunto tão delicado e que afeta tristemente todos nós”, dizia a nota.

“Nós, como equipe, acreditamos que aqui fora ela entenderia a gravidade do que estamos vivendo e sabemos que sua atitude também será de se desculpar! Lamentamos as falas e pedimos desculpas a todas as vítimas e familiares!”, indicava ainda o post.

