7 milhões de euros: Corinthians faz contato por Adryelson e recebe resposta do Lyon

Ex-Botafogo, zagueiro não se adaptou ao futebol europeu e foi debatida a possibilidade do Alvinegro do Parque São Jorge adquirir o jogador

Timão não economizou em reforços

Na primeira janela de transferências do futebol brasileiro, o Corinthians contratou dez jogadores e gastou mais de R$ 100 milhões. O Alvinegro Parque São Jorge optou por reformular o elenco e dispensar jogadores veteranos.

Com isso, o presidente Augusto Melo precisou contratar muitos jogadores no mercado da bola e deve buscar mais reforços na janela do meio do ano. O segundo período para contratações é entre julho e setembro.

Existe a possibilidade de contratar atletas que atuaram nos Estaduais no mês de abril, mas o maior foco da direção corinthiana é a janela de julho. Adryelson, ex-Botafogo, foi assunto nos bastidores do Parque São Jorge e o Clube Paulista já tomou uma decisão.

O zagueiro foi vendido ao Lyon, da França, no fim do ano passado, mas pouco atuou até o momento na Europa. Com isso, o Timão fez contato com o time francês, mas o valor pedido fez o Timão desistir do negócio, como informou Jorge Nicola.

Valor pedido é visto fora da realidade

“Não há chance de negociação. Em seu primeiro contato do Corinthians com o Lyon, houve uma reivindicação de 7 milhões de euros. Corinthians considerou essa pedida completamente fora da realidade”, explicou o jornalista neste domingo (7). Adryelson soma três partidas até o momento no time francês.

O defensor tem vínculo com o Lyon até junho de 2028 e se destacou nas últimas temporadas com a camisa do Botafogo. O atleta chegou até a ser convocado por Fernando Diniz para atuar na Seleção Brasileira e foi vendido para a Europa por 3,58 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões na cotação atual).

Neste momento, a zaga titular do treinador António Oliveira é Félix Torres e Gustavo Henrique. Thiago Heleno, do Athletico Paranaense, foi especulado no Clube Paulista, mas já iniciou conversas por um novo vínculo com o Furacão.

Outras opções no setor são: Cacá, Raul Gustavo e Caetano. O treinador António Oliveira gosta do esquema com três zagueiros e, por isso, o presidente Augusto Melo não descarta trazer mais um defensor ao longo do ano.

Meio-campo também está em pauta

O Timão também pensa em reforçar o meio-campo e Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, e Hernani, do Parma, da Itália, interessam. Porém, o clube encontra dificuldades financeiras, como informou o Bolavip Corinthians.

Já o volante Caíque, destaque do Juventude, foi pauta no Alvinegro do Parque São Jorge, mas sinalizou desejo de assinar com o Vasco. Diferente de Hernani ou Lucas Evangelista, esse atleta poderia chegar na janela de abril.

Enquanto o Clube Paulista buscar contratar jogadores no meio-campo, quem tem situação indefinida é o veterano Paulinho. O atleta prioriza renovar com o Alvinegro, mas tem sondagens do Japão, Catar, Emirados e China.

Paulinho acabou de se recuperar de uma grave lesão no joelho e tem vínculo apenas até o meio do ano. O camisa 18 ficou no banco de reservas na partida contra o Racing, do Uruguai, pela estreia da Copa Sul-Americana.

amazonianarede

Bolavip Brasil Matheus Vieira Ramos