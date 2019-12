5 sinais que indicam que o seu iPhone foi hackeado, de acordo com os especialistas

Compartilhar no Facebook

É inegável que grande parte do nosso tempo livre é passado com um ecrã de telemóvel, e não por ser vício, mas sim porque tudo que queremos saber sobre o mundo, a nossa terra, o café novo que vai abrir, e-mails do trabalho ou não estão à distância de pouco mais que um click.

Os telemóveis são, para além de entretenimento, uma ferramenta de trabalho e informação que usamos diariamente e por isso, é importante sabermos se este está seguro e que toda a informação que nele guardamos está privada e apenas connosco.

O que é ser “hackeado” e como as pessoas hackear Instagram pelo Celular

Ser hackeado é uma situação que envolve dois intervenientes, a pessoa alvo, nós, e a pessoa com intenções maliciosas ou perigosas e que pretende roubar informação contida nos dispositivos de outros e usá-la para fins lucrativos.

A nossa informação por si só já tem bastante valor, nem que este seja sentimental ou confidencial e privado, mas há algo que é sempre certo. É nossa e apenas nossa se assim o desejarmos.

Portanto aqui vão algumas medidas e sinais para entender que os seus dados estão comprometidos, ou seja, que tenha sido hackeado.

5 sinais ou medidas para entender se o seu iPhone foi hackeado

O primeiro é um clássico, uma escuta ou mesmo um programa “invisível” que esteja a correr no seu dispositivo e que não tenha sido aberto por si, cria algumas perturbações no funcionamento do seu iPhone, nomeadamente, o sobreaquecimento da bateria mesmo quando o telemóvel não se encontra em uso.

Sobreaquecimento da bateria

Embora o sobreaquecimento da bateria seja algo comum em grande parte dos celulares, estamos a referir-nos ao facto do mesmo acontecer quando este não está a ser usado e não se encontra num local muito quente e não quando está a jogar no dispositivo ou a usufruir do mesmo durante horas a fio.

Barulho de fundo vindo de dentro do celular

É um caso muito raro, embora nada impossível. Já alguma vez, estando num lugar muito silencioso e pega no dispositivo para ver as horas e ouve um barulho estranho de dentro do telemóvel? Algo que não se assemelha a ventoinhas ou parecido, pode ser uma escuta.

Uso de dados móveis extremamente elevado e anormal

Por vezes as operadoras podem enganar-se a calcular os dados móveis que usa ou até as aplicações que não gastam contam para essas análises e basta deslocar-se junto de uma loja das mesmas. Mas usa pouca internet e atinge o limite de dados móveis todos os meses mesmo tendo um plano com um plafond grande? Pode ser que alguém esteja a enviar dados sem que você saiba.

Caixas de diálogo estranhas

Um dos sinais mais evidentes são o aparecimento de caixas de diálogo a pedir permissões para executar aplicações ou ações que desconhece e que, na realidade, são formas de ganhar acesso ao seu dispositivo. Tenha muito cuidado ao aceitar e leia muito bem o que lhe mostra o dispositivo.

Emails de acessos anormais

Outro sinal evidente e bastante comum, é que tanto o seu dispositivo ou contas de e-mail possam ter sido comprometidas e que regularmente recebe notificações e emails a dizer que foram detetados tentativas de acesso ás suas contas provenientes de países estrangeiros e remotos.

Precisa de ter muita atenção aos sinais e deve proteger-se tomando medidas contra estes ataques.

Com informações do portal Manaus Alerta