Zona Azul da COP30 segue fechada; 13 foram atendidos após incêndio

Treze pessoas inalaram fumaça e receberam atendimento médico

Belém- Após o incêndio que atingiu na tarde de hoje (20) parte da estrutura da Zona Azul da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, 13 pessoas precisaram de atendimento por conta de inalação de fumaça. De acordo com a organização da conferência, o estado de saúde delas segue sendo monitorados e o suporte médico apropriado foi fornecido. Não foi informada a nacionalidade dessas pessoas.

Até o momento, as atividades do evento, que estava na reta final das negociações, estão suspensas. Em comunicado oficial, a organização pede aos delegados que aguardem novas orientações que serão divulgadas às 20h, “após a conclusão da avaliação e a plena garantia de segurança no local”, diz o texto. A Zona Verde permaneceu aberta.

O comunicado ressalta que fogo foi controlado em aproximadamente seis minutos e o público foi evacuado em segurança, conforme os protocolos previstos.

