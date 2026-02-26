Yara Lins prestigia recondução de Milene Cunha à presidência da Audicon

A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Amazônia Lins, prestigiou nesta quinta-feira (26) a recondução da conselheira substituta Milene Dias Cunha (TCE-PA) à presidência da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).

A solenidade marcou a instalação da nova Mesa Diretora para o biênio 2026/2027 e reuniu representantes do sistema de controle externo de todo o país.

Durante o ato, também tomou posse o auditor do TCE-AM, Alípio Reis Firmo Filho, como suplente do Conselho Fiscal da entidade, ampliando a participação da Corte amazonense na instância nacional.

Para Yara Amazônia Lins, a continuidade da gestão fortalece o diálogo institucional entre os Tribunais de Contas.

“A recondução da presidente Milene reafirma o compromisso da Audicon com o aprimoramento técnico e com a valorização dos membros que exercem função essencial ao controle externo”, destacou.

Além da conselheira-presidente, o conselheiro Júlio Pinheiro também prestigiou o evento e reforçou o apoio institucional do TCE-AM.

Milene Cunha seguirá à frente da associação ao lado do ministro substituto Marcos Bemquerer Costa, do Tribunal de Contas da União, na vice-presidência.

A eleição da diretoria foi homologada em dezembro de 2025, durante assembleia realizada no IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, em Florianópolis (SC).

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM