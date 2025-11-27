Yara Amazônia Lins assumirá terceiro mandato na presidência do TCE-AM em cerimônia na segunda-feira (1º)

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins será reconduzida ao comando do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em solenidade que será realizada na próxima segunda-feira (1º), no auditório da Corte, reunindo autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de servidores, familiares e convidados. A posse marca um capítulo inédito na história da Corte de Contas amazonense, já que será a primeira vez que um conselheiro assumirá a presidência do TCE-AM por três mandatos.

A recondução também reforça outro marco para a corte. Primeira mulher a presidir o TCE-AM e a ser reeleita para o cargo, Yara Amazônia Lins consolida uma trajetória que transcende sua própria história pessoal, abrindo caminhos e ampliando a representatividade feminina em espaços de direção pública.

O momento ganha ainda mais simbolismo por ocorrer justamente no ano em que ela celebra 50 anos de atuação no Tribunal, onde iniciou sua carreira em 1975, como taquígrafa, e construiu um percurso de ascensão técnica e institucional.

A cerimônia também apresentará o novo corpo diretivo eleito para o biênio 2026-2027. O colegiado definiu o conselheiro Josué Cláudio Neto como vice-presidente; Luis Fabian Barbosa como corregedor; Mario de Mello seguirá na Ouvidoria; e o conselheiro Júlio Pinheiro continuará à frente da Escola de Contas Públicas (ECP), em sua terceira passagem pela coordenação.

Ao retomar a presidência, Yara Amazônia Lins dará continuidade ao programa de gestão focado no fortalecimento do quadro técnico, na modernização permanente do Tribunal e na ampliação das ações de orientação pedagógica aos gestores públicos.

