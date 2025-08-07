Vítima de cárcere privado é resgatada após denúncia feita pela filha de 13 anos no AM

Caso ocorreu em Itacoatiara, no interior do Amazonas. A filha da vítima também estava na residência e era ameaçada pelo pai caso oferecesse qualquer tipo de ajuda a mãe.

Uma mulher de 33 anos foi resgatada nesta quinta-feira (7), após passar cinco dias em cárcere privado em Itacoatiara, no interior do Amazonas. O companheiro dela, de 32 anos, é suspeito do crime. A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Polícia, com apoio da Delegacia Fluvial.

O delegado Paulo Barros, responsável pela Delegacia Especializada de Polícia de Itacoatiara, informou que a denúncia partiu do pai da vítima. Ele procurou o DPI após ser alertado pela neta sobre a situação.

Segundo o delegado, a filha da vítima, de 13 anos, conseguiu avisar o avô sobre o que estava acontecendo. Ele foi até Manaus e denunciou que a filha estava presa em uma casa na comunidade Paraná da Eva, na zona rural de Itacoatiara.

A equipe policial foi até o local na terça-feira (5), com apoio da Delegacia Fluvial, e confirmou a denúncia.

A vítima foi encontrada em um quarto escuro, sem ventilação e acorrentada. Ela estava no local desde 1º de agosto, sem comida. A filha, que também estava na casa, era ameaçada pelo pai caso tentasse ajudar a mãe, segundo o delegado.

O suspeito fugiu ao perceber a chegada da polícia. A mulher e a filha foram resgatadas e devem voltar para Manaus, onde vão morar com o pai da vítima.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os crimes de violência doméstica. As buscas pelo suspeito continuam, segundo o delegado.

amazonianarede

Por g1 AM — Itacoatiara