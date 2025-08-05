Viatura dos Bombeiros quase tomba ao cair em buraco em Manaus

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram o prefeito David Almeida por conta da falta de infraestrutura na capital amazonense

No vídeo publicado no Instagram do vereador Rodrigo Guedes é possível ver o momento em que a viatura cai no buraco e quase vira.

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram o prefeito David Almeida por conta da falta de infraestrutura na capital amazonense: “Buraco do David quase faz capotar o carro dos bombeiros. Pega esse prefeito para você”, criticou um. “Se um carro grande já aconteceu isso, imagina uma moto ou um carro”, disse outro. “Isso aí é só uma parte do problema. Eu sou morador da comunidade que fica ao lado da empresa onde pegou fogo. Precisamos urgente de asfalto nessa parte do distrito industrial. Nesses casos que vemos o quanto precisamos!”, denunciou outro morador.

Incêndio

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma fábrica de automóveis e veículos comerciais na avenida Flamboyant, no Distrito Industrial II, nesta terça-feira (5). Não há informações sobre feridos. ou mortos.

Segundo as informações, cerca de 19 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas até o local e mais de 93 agentes atuam para combater o incêndio.

