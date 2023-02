Velório de Amazonino será no Teatro Amazonas na quinta-feira

Compartilhar no Facebook

O velório do ex-governador do Amazonas Amazonino Mendes, será nesta quinta-feira (16), por volta das 17h, no hall do Teatro Amazonas, centro de Manaus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Amazonino.

O teatro Amazonas é considerado reverência e incentivo do ex-governador a cultura do Amazonas. O local foi definido em conjunto pelo Governo do Estado e familiares de Amazonino.

A entrada para o acesso do público ao local do velório será feita pela rua José Clemente, em frente ao prédio da radio Rio Mar. A chegada do corpo de Amazonino a Manaus na quinta-feira ainda não tem horário definido.

Amazonino faleceu no último domingo (12), no Hospital Sírio Libanês em São Paulo. Quatro vezes governador, Amazonino Mendes eternizou o seu trabalho como político ao construir uma ligação eterna com o Amazonas. Durante mais de 30 anos, o ‘cacique’ colocou a capital e o Estado em rota de crescimento, deixando um imenso legado para futuras gerações.

Diário 24h AM

