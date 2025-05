Vaticano: fumaça preta sinaliza o fim do primeiro dia do Conclave

Nenhum Papa foi eleito após a primeira votação do conclave para eleger o 267º Papa

Vaticano – O Vaticano anunciou na tarde desta quarta-feira (7), que o novo papa ainda não foi escolhido. O anúncio foi feito por meio da fumaça preta que saiu do alto da Capela Sistina. De acordo com o ritual a fumaça indica que os votos no Conclave foram inconclusivos.

A fumaça preta saiu da chaminé sobre a Capela Sistina às 21h, sinalizando que uma primeira votação foi realizada no conclave e concluída sem a eleição de um Papa.

Cerca de 45 mil pessoas se reuniram na Praça de São Pedro para aguardar o anúncio, que era esperado para depois das 19h. No final, tiveram que esperar até as 21h.

A reunião dos cardeais que irá eleger o 267º papa da Igreja Católica teve início nesta quarta-feira (7) e deve seguir durante a quainta-feira (8).

Conforme ritual, os votos dos cardeais são em papéis impressos com a frase em latim Eligo in Summum Pontificem (Elejo como Sumo Pontífice, em português). Os papéis são queimados no final das sessões da manhã e da tarde, que resultam na fumaça.

Quando ocorrer a decisão para o novo sucessor de Francisco, que faleceu no último dia 21 de abril, a fumaça deverá sair branca.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am