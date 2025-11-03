Vacinação contra a gripe no Amazonas começa nesta segunda (3); veja grupos prioritários

Aplicação das doses foi antecipada neste ano por causa do período chuvoso, que começa em novembro e aumenta os casos de doenças respiratórias.

A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (3) em todo o Amazonas e vai até 28 de fevereiro de 2026. A imunização é coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e será realizada nos 62 municípios do estado.

A aplicação das doses foi antecipada neste ano por causa do período chuvoso, que começa em novembro e aumenta os casos de doenças respiratórias. O Amazonas recebeu 796 mil doses da vacina contra a Influenza, enviadas pelo Ministério da Saúde. A meta é vacinar 90% do público-alvo, estimado em 1,8 milhão de pessoas.

Segundo a secretária de Saúde, Nayara Maksoud, a antecipação é uma medida preventiva.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, também ressaltou a importância da adesão. “Vacinar-se é um gesto simples, mas poderoso, que protege não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade”, disse.

Quem pode se vacinar

A vacina é destinada aos grupos mais vulneráveis a complicações da gripe:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Gestantes e puérperas;

Profissionais de saúde e educação;

Idosos;

Povos indígenas;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente;

Caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários;

População privada de liberdade e servidores do sistema prisional.

Dia D da vacinação

O “Dia D” de mobilização está marcado para 29 de novembro, com ações em todos os municípios. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade com foto, cartão de vacinação e o Cartão Nacional de Saúde (SUS).

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus