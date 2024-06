Usuários do Bolsa Família devem atualizar acompanhamento de saúde

O prazo final para realização do primeiro acompanhamento de saúde obrigatório termina no dia 30 de junho

Manaus – Os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) que ainda não realizaram o acompanhamento médico referente ao primeiro semestre deste ano, deve buscar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para evitar a perda do benefício. O prazo final para realização do primeiro acompanhamento de saúde obrigatório termina no dia 30 de junho.

De um total de 385.360 beneficiários, apenas 185.268 realizaram o acompanhamento de saúde obrigatório até o final do mês de maio. Aproximadamente 200 mil beneficiários ainda não compareceram para realizar o seu acompanhamento, infoma a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Deste total, quase 90 mil são crianças menores de sete anos de idade.

O acompanhamento de saúde nas unidades do município é uma das condições obrigatórias para continuar recebendo o Bolsa Família. Ao deixar de realizar o acompanhamento, o beneficiário corre o risco de perder o seu benefício, além de não ter o possível problema de saúde identificado.

O nutricionista Victor Novais Costa, do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, ressalta que, a partir de 1º de julho, os beneficiários poderão buscar os serviços de saúde para realizar o segundo acompanhamento obrigatório do ano.

“É fundamental que os pais ou responsáveis levem as crianças às unidades para garantir a promoção à saúde da criança e o adequado crescimento e desenvolvimento infantil”.

Proteção

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que tem o objetivo de garantir, além da renda básica para grupos em situação de pobreza, a proteção às famílias, integrando esses grupos às políticas públicas, de modo a assegurar o acesso básico aos direitos sociais universais (saúde, alimentação, educação, a proteção à maternidade e à infância, além da assistência às populações vulneráveis).

Os usuários que recebem Bolsa Família podem atualizar o seu acompanhamento de saúde em qualquer unidade da rede de atenção básica. Ao buscar esses estabelecimentos de saúde, devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS), cartão da gestante, caderneta de vacinação e documentos complementares conforme o caso, para que a equipe de saúde faça a avaliação.

Ao serem levadas a uma unidade de saúde da Semsa, as crianças de até sete anos têm o peso e a altura avaliados. A equipe de saúde também analisa o cartão de vacinação da criança e orienta a mãe ou outro responsável para que esta receba os imunizantes, quando necessário.

O público feminino de 14 a 44 anos recebe orientações sobre a realização do exame preventivo do câncer do colo do útero, de acordo com o perfil de cada usuária.

Os usuários que recebem o Bolsa Família podem fazer a atualização do seu acompanhamento em qualquer unidade de saúde da rede de atenção básica. A lista com endereços e horários de funcionamento das unidades está disponível no site da Semsa (https://semsa.manaus.am.gov.br).

amazonianarede

d24am